Выборы

В Волгоградской области «Единая Россия» испытала стресс на местных выборах

Выборы 10.06.2019 12:12
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10.06.2019 12:12


В Калачевском районе партия власти накануне одержала победу на местных выборах. Как сообщили ИА «Высота 102» в облизбиркоме, главой Советского сельского поселения стал кандидат от «Единой России», заведующий клубом Андрей Пак. За него свои голоса отдали 45,5% принявших участие в выборах избирателей. 
Накануне выборов в поселении местное руководство «ЕР» оценивало обстановку, как «сложную». Об этом, в частности, шла речь на последнем заседании президиума регионального политсовета партии. Пикантный момент состоит в том, что замглавы поселения Татьяна Глущенко отказалась идти на выборы от партии власти и зарегистрировалась как самовыдвиженец. При этом симпатии многих селян были именно на ее стороне. Районные партийные функционеры давали весьма осторожные прогнозы, обещая областному руководству ЕР победу, но с небольшим перевесом. Так, в итоге, и получилось. Татьяна Глущенко получила почти 39% голосов, то есть на 6,5% меньше, чем победитель. Выдвиженец от ЛДПР получил 10,14% голосов, представителю КПРФ оказался аутсайдером (3,14%).
8 сентября помимо голосования за губернатора и депутатов облдумы состоятся выборы в 531 орган местного самоуправления. Это 30 районов области и два городских округа – Урюпинск и Фролово. Жители выберут 220 глав поселений и 2890 депутатов представительных органов. Секретарь регионального отделения «ЕР» Сергей Горняков в ходе заседания президиума политсовета напоминал коллегам из муниципальных образований о важности побед на местных выборах для престижа партии в регионе.

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