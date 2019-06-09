Житель Волгограда при трудоустройстве в ТЦ обокрал антикварный отдел





К 1,5 годам лишения свободы условно приговорен житель Волгограда за кражу коллекционных значков «футбол СССР 1980 г.», юбилейных монет Банка России и многого другого из отдела в торговом центре. Как сообщает ИА «Высота 102», такой приговор вынес Центральный районный суд Волгограда.

Следствием и судом установлено, что волгоградец рано утром пришел в торговый центр, чтобы трудоустроиться в караоке клуб. Его внимание привлекла витрина одного из отделов, где еще не было продавца. Мужчина взломал врезной замок и механизм, блокирующий дверцы, и вынес из отдела то, что ему приглянулось. Добычей вора стали 90 значков «футбол СССР 1980 г.», коллекционный альбом памятных монет Банка России, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг., в котором находилось 18 пятирублевых монет. А также бронзовый православный крест, покрытый эмалью, деревянная икона, трехстворчатый складень «Фрол, Антип и Лавр», выполненный из бронзы и эмали, деревянная икона в киоте, настольные часы «Янтарь» времен СССР 1980 года. Мужчина свою вину признал и попросил рассмотреть дело в особом порядке, без исследования доказательств. Суд посчитал, что наказание возможно без изоляции от общества, так как подсудимый ранее не имел судимости, положительно характеризуется по месту жительства и работы, раскаялся и активно сотрудничал со следствием. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.



