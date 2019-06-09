Житель Волгограда при трудоустройстве в ТЦ обокрал антикварный отдел

Происшествия 09.06.2019 07:48
1153 0
09.06.2019 07:48
К 1,5 годам лишения свободы условно приговорен житель Волгограда за кражу коллекционных значков «футбол СССР 1980 г.», юбилейных монет Банка России и многого другого из отдела в торговом центре. Как сообщает ИА «Высота 102», такой приговор вынес Центральный районный суд Волгограда.
Следствием и судом установлено, что волгоградец рано утром пришел в торговый центр, чтобы трудоустроиться в караоке клуб. Его внимание привлекла витрина одного из отделов, где еще не было продавца. Мужчина взломал врезной замок и механизм, блокирующий дверцы, и вынес из отдела то, что ему приглянулось. Добычей вора стали 90 значков «футбол СССР 1980 г.», коллекционный альбом памятных монет Банка России, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг., в котором находилось 18 пятирублевых монет. А также бронзовый православный крест, покрытый эмалью, деревянная икона, трехстворчатый складень «Фрол, Антип и Лавр», выполненный из бронзы и эмали, деревянная икона в киоте, настольные часы «Янтарь» времен СССР 1980 года. Мужчина свою вину признал и попросил рассмотреть дело в особом порядке, без исследования доказательств. Суд посчитал, что наказание возможно без изоляции от общества, так как подсудимый ранее не имел судимости, положительно характеризуется по месту жительства и работы, раскаялся и активно сотрудничал со следствием. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
Реклама
Популярное по теме
07.06.2019 11:24
27382 14
15.05.2019 18:35
21893 16
12.05.2019 19:18
11187 0
В Волжском автолюбительница сбила школьника-велосипедиста08.06.2019 10:16
Происшествия 08.06.2019 10:16
1460 0 Обсудить
В Волгограде неудачно припаркованный фургон сбил пенсионерку08.06.2019 09:57
Происшествия 08.06.2019 09:57
438 0 Обсудить
В Волгограде ночью сгорел торговый павильон08.06.2019 09:45
Происшествия 08.06.2019 09:45
1042 0 Обсудить
В Волгограде накрыли порностудию (ВИДЕО)07.06.2019 11:24
Происшествия 07.06.2019 11:24
27382 14 Обсудить
«Шла на красный»: в Волгограде пешеход пострадала от своей беспечности07.06.2019 10:03
Происшествия 07.06.2019 10:03
1156 2 Обсудить
Волжанин нечаянно выстрелил в себя из пневмата07.06.2019 08:32
Происшествия 07.06.2019 08:32
1100 2 Обсудить
В Волгоградской области 8-летнюю девочку ударило током07.06.2019 08:28
Происшествия 07.06.2019 08:28
1165 3 Обсудить
Три человека пострадали в ДТП на федеральной трассе в Волгоградской области06.06.2019 19:09
Происшествия 06.06.2019 19:09
2073 1 Обсудить
Девочка и девушка получили травмы в ДТП на юге Волгограда06.06.2019 19:07
Происшествия 06.06.2019 19:07
765 1 Обсудить
В Волгограде – очередное ЧП с автобусом «дочки» «Питер-авто»06.06.2019 14:50
Происшествия 06.06.2019 14:50
4377 9 Обсудить
В Волгограде утром потушили сетевой магазин06.06.2019 09:56
Происшествия 06.06.2019 09:56
2009 3 Обсудить
В Волгограде мужчина на "Оке" пытался сжечь рыбный цех05.06.2019 15:19
Происшествия 05.06.2019 15:19
1913 2 Обсудить
У крупного магазина в Волгограде разлилось "море"05.06.2019 15:05
Происшествия 05.06.2019 15:05
3204 3 Обсудить
Волгоградец впал в ярость после сделанного ему замечания и избил "обидчика"05.06.2019 14:17
Происшествия 05.06.2019 14:17
2971 9 Обсудить
В Волгограде спешившая женщина попала под маршрутку05.06.2019 10:44
Происшествия 05.06.2019 10:44
1109 1 Обсудить
Реклама