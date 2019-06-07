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Житель Волгоградской области заплатит более двух с половиной миллионов за сотню срубленных дубов

Экология 07.06.2019 15:23
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07.06.2019 15:23

Возместить ущерб, нанесенный природе, обязал Даниловский районный суд местного жителя. Об этом ИА “Высота 102” сообщила сегодня старший  помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. Ранее 40-летнего местного жителя Ивана Мантуленко признали виновным в незаконной вырубке 114 живых дубов и 37 высохших. За это он получил  3 года и 1 месяц  колонии общего режима.  Экологический ущерб специалисты оценили в 2 миллиона 667 тысяч рублей.  Добровольно мужчина его не возместил, теперь деньги с него взыщут, когда решение вступит в силу. 

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