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Экология 07.06.2019 15:23
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07.06.2019 15:23
Возместить ущерб, нанесенный природе, обязал Даниловский районный суд местного жителя. Об этом ИА “Высота 102” сообщила сегодня старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. Ранее 40-летнего местного жителя Ивана Мантуленко признали виновным в незаконной вырубке 114 живых дубов и 37 высохших. За это он получил 3 года и 1 месяц колонии общего режима. Экологический ущерб специалисты оценили в 2 миллиона 667 тысяч рублей. Добровольно мужчина его не возместил, теперь деньги с него взыщут, когда решение вступит в силу.
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