



Сегодня на волгоградском "Красном Октябре" состоялся официальный запуск сталеплавильной печи №5 емкостью 200 тонн, сообщает ИА "Высота 102". Отметим, что многотонный агрегат работал в пусконаладочном режиме с конца мая , а сейчас вошел в график работ.

Металлурги сегодня провели плавку торжественно в присутствии представителей СМИ. Напомним, что печь №5 в электросталеплавильном цехе №2 была остановлена в мае 2018 года, когда кровля над агрегатом была разобрана для установки системы сухой газоочистки. За это время на предприятии ввели конкурсное производство. "Красный Октябрь" возглавила новая команда управленцев. Кровлю в цехе восстановили, а печь №5 отремонтировали впервые за 10 лет.

Теперь обе печи - №5 и №6 - в ЭСПЦ-2, согласно графику, работают поочередно. Печь №5 изготавливает конструкционный сортамент, а 6-я - нержавеющие стали и сплавы с высоким содержанием никеля. По словам руководства "Красного Октября", это позволит снизить изнашиваемость механизмов печей, а также затраты на ремонт и электроэнергию.



