



В электросталеплавильном цехе №2 на "Красном Октябре" в режиме пусконаладки запущена высокопроизводительная печь №5 емкостью 200 тонн. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе предприятия, в течение 24 часов металлурги проведут так называемую разогревочную плавку – в соответствии с технологическим процессом она необходима для контрольных испытаний исправности всех механизмов "сердца" ЭСПЦ-2.

Эта печь, как пояснили на предприятии, простаивала в течение одного года – ее работа была приостановлена в мае 2018 года, когда кровля над агрегатом была разобрана для установки системы сухой газоочистки.

В ходе пуско-наладочных работ печь будет нагреваться на определенные промежутки времени, затем останавливаться – таким образом выдерживаются технологические паузы. В этот период рядом с агрегатом постоянно находится дежурная бригада, которая будет детально фиксировать ход плавки.

По завершению разогревочной плавки полученную сталь отправят на химический анализ, по итогам которого она отправится на блюминг или вернется в печь на переплавку.

В пресс-службе уточнили, что для обеспечения экологической безопасности производства в ЭСПЦ-2 функционирует система мокрой газоочистки, эффективность которой составляет 95%. Работа над установкой системы сухой газоочистки на "Красном Октябре" продолжается.



