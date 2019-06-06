В Волгограде – очередное ЧП с автобусом «дочки» «Питер-авто»





В Волгограде зафиксировано очередное ЧП с участием автобуса, принадлежащего ООО «Волгоградский автобусный парк», афиллированной «Питер-авто» структуре. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда, в Советском районе вблизи остановки «Нефтяной техникум» в районе 13.00 в ходе движения автобуса маршрута №25 в моторном отсеке слетел патрубок. В результате техническая жидкость попала на горячий коллектор, из-за чего образовалось большое количество дыма. Водитель, увидев белые клубы в задней части автобуса, принял решение экстренно остановить общественный транспорт и вывести из салона всех пассажиров. После этого он приступил к осмотру моторного отсека. Поняв, что опасности для жизни и здоровья людей нет, водитель своим ходом направил автобус в парк. Пассажиры смогли пересесть по имеющимся билетам на автобус, идущий в попутном направлении. На линию предприятием оперативно был выведен дополнительный транспорт, уточнили в мэрии.

Напомним, недавно еще более серьезное происшествие случилось с участием автобуса №65. Он загорелся в Кировском районе у остановки «503-квартал», к счастью, водитель успел выпустить пассажиров. Тогда компетентный источник сообщил информагентству, что причиной возгорания автобуса мог стать обрыв маслопровода системы охлаждения. Это привело к тому, что масло полилось на раскаленный двигатель. После этого, по словам очевидцев, из моторного отсека повалил дым, а, когда водитель высадил людей и открыл отсек, произошло возгорание.

Пока официальной информации о результатах проверки возгорания автобуса №65 нет.



