



В Волгограде перед судом предстал участник организованной преступной группы, специализировавшейся на мошенничествах в сфере автострахования. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего жителя Грозного. По версии следствия, обвиняемый в период с февраля по сентябрь 2017 года в составе организованной преступной группы из семи человек инсценировал дорожно-транспортные происшествия на территории Волгограда.

В дальнейшем на основании фиктивных документов участники организованной группы получили страховые выплаты в общей сумме свыше 1 млн 600 тыс рублей. Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УФСБ и ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по области. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области. Вину в инкриминируемых деяниях мужчина признает частично. С ноября 2018 года по март 2019 года мужчина находился в розыске.

Уголовное дело направлено прокуратурой Волгоградской области в Центральный районный суд Волгограда.

Ожидать суда обвиняемый будет, находясь под стражей.

Как сообщалось ранее, остальные участники преступной группы осуждены к различным срокам лишения свободы и в настоящее время отбывают назначенное судом наказание.



