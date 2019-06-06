Расследования

Жителя Грозного ждет суд за инсценировки с сообщниками ДТП в Волгограде

Расследования 06.06.2019 10:47
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06.06.2019 10:47


В Волгограде перед судом предстал участник организованной преступной группы,  специализировавшейся на мошенничествах в сфере автострахования. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина,  утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего жителя Грозного.  По версии следствия, обвиняемый в период с февраля по сентябрь 2017 года в составе организованной преступной группы из семи человек инсценировал дорожно-транспортные происшествия на территории Волгограда.
В дальнейшем на основании фиктивных документов участники организованной группы получили страховые выплаты в общей сумме свыше 1 млн 600 тыс рублей.  Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УФСБ и ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по области. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области. Вину в инкриминируемых деяниях мужчина признает частично. С ноября 2018 года по март 2019 года мужчина находился в розыске.
Уголовное дело направлено прокуратурой Волгоградской области  в Центральный районный суд Волгограда.
Ожидать суда обвиняемый будет, находясь под стражей.
Как сообщалось ранее, остальные участники преступной группы осуждены к различным срокам лишения свободы и в настоящее время отбывают назначенное судом наказание.

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