Экономика

ГК «Волгострой» обрадовал покупателей квартир летними акциями

Экономика 04.06.2019 08:56 Реклама
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04.06.2019 08:56


Группа компаний «Волгострой», которая ведет в Волгограде строительство жилых кварталов «Бейкер стрит», «Арбат», Grand Avenue («Гранд Авеню»), «Кача», объявила об открытии летнего сезона акций, сообщает ИА «Высота 102».
1. Кто на новенького?
Все новые покупатели, подтвердившие приобретение квартиры в течение 10 календарных дней с момента первого посещения офиса продаж, могут рассчитывать на скидку 1% от стоимости квартиры.
Акция действует во всех жилых комплексах ГК «Волгострой» до 31 августа 2019 года включительно.
2. Большая семья – большая выгода
Тариф «Детский», безусловно, понравится семьям с двумя и более детьми: за каждого ребенка (начиная со второго) предоставляется скидка 1% от стоимости выбранной квартиры. Чем больше семья, тем больше скидка!
Акция действует во всех жилых комплексах ГК «Волгострой» до 31 августа 2019 года включительно.
3. Специальные предложения для квартир в жилом квартале «Кача»

50/50
При первоначальном взносе 50% от стоимости выбранной квартиры в ЖК «Кача», оставшаяся сумма фиксируется. Вторую половину суммы вносим в любой удобный момент до декабря 2021 года, то есть до окончания строительства! Вам не грозит повышение цены! Вы сами планируете, когда вам выгоднее оплатить вторую половину стоимости квартиры.
Акция действует для квартир в ЖК «Кача» до 31 августа 2019 года включительно.
10/10/80
При первоначальном взносе 10% от стоимости выбранной квартиры в ЖК «Кача», оставшаяся сумма фиксируется. Второй платеж – 10% от первоначальной суммы – через 6 месяцев. Остаток платежа (80%) – еще рез полгода! Рассрочка на 12 месяцев без процентов! Не грозит повышение цены! Только этим летом квартиры в ЖК «Кача» от 200 тысяч рублей!
Акция действует для квартир в ЖК «Кача» до 31 августа 2019 года включительно.
 
Важно! Скидки не суммируются, выбирается наиболее выгодная для покупателя недвижимости программа.
Все акции стартуют с 1 июня и заканчиваются 31 августа 2019 года. На усмотрение организаторов акции могут быть продлены на определенный срок, а также изменены условия . Об этом будет сообщено дополнительно. Все подробности акций расположены на сайте www.gklgstroy.ru.
ЖК "Бейкер стрит": застройщики ООО "Ск Волгострой", ООО "ИСК Волгострой", проектная декларация на сайте bs34.ru.
ЖК "Арбат": застройщик ООО "Центрстрой", проектная декларация на сайте арбат34.рф.
ЖК Grand Avenue: застройщик ООО "Селигер", проектная декларация на сайте 34avenue.ru.
ЖК "Кача": застройщик ООО "Континенталь", проектная декларация на сайте kacha34.ru.
Иллюстрации предоставлены ГК "Волгострой".


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