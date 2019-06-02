



К 1 году и 8 месяцам лишения свободы в колонии-поселении за мошенничество приговорен ранее судимый житель Среднеахтубинского района, сообщили ИА "Высота 102" в районном суде.

Установлено, что он, обладая знаниями по установке и остеклению балконов и лоджий, ранее занимающийся этим профессионально, решил путем обмана присвоить денежные средства заказчиков. Мужчина изготовил, а затем распространил визитные карточки, в которых указал свои контактные номера телефонов и список предоставляемых услуг. А также название компании, от которой якобы и будут предоставляться услуги по остеклению балконов.

Таким образом, стекольщик обманул двоих человек. Одного на 42 тысячи рублей, а второго на 30 тысяч. Он брал предоплату, а заказы не выполнял. Деньгами, полученными обманным путем, распорядился по своему усмотрению.

Свою вину он полностью признал и заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, т.е без исследования доказательств.

Приговор может быть обжалован в апелляционной инстанции.



