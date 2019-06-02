Расследования

В Волгоградской области стекольщика балконов осудили за обман клиентов

Расследования 02.06.2019 12:36
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02.06.2019 12:36


К 1 году и 8 месяцам лишения свободы в колонии-поселении за мошенничество приговорен ранее судимый житель Среднеахтубинского района, сообщили ИА "Высота 102" в районном суде.
Установлено, что он, обладая знаниями по установке и остеклению балконов и лоджий, ранее занимающийся этим профессионально, решил путем обмана присвоить денежные средства заказчиков. Мужчина изготовил, а затем распространил визитные карточки, в которых указал свои контактные номера телефонов и список предоставляемых услуг. А также название компании, от которой якобы и будут предоставляться услуги по остеклению балконов.
Таким образом, стекольщик обманул двоих человек. Одного на 42 тысячи рублей, а второго на 30 тысяч. Он брал предоплату, а заказы не выполнял. Деньгами, полученными обманным путем, распорядился по своему усмотрению. 
Свою вину он полностью признал и заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, т.е без исследования доказательств. 
Приговор может быть обжалован в апелляционной инстанции. 

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