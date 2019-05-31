Расследования 31.05.2019 11:32
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31.05.2019 11:32
К 8,5 годам колонии строгого режима за попытку продать наркотики приговорил Красноармейским районный суд 25-летнего жителя города Бердска Новосибирской области. Об этом ИА “Высота 102” рассказали сегодня в Южной транспортной прокуратуре. По данным следствия, в конце января через мессенджер Telegram он договорился с неким молодым человеком о продаже синтетических наркотиков. Затем сибиряк приехал в Волгоград. Наркоторговца задержали сотрудники транспортной полиции на платформе Судоверфь. При обыске у него изъяли более 20 граммов приготовленной к сбыту “соли” - опасного синтетического наркотика. Свою вину мужчина полностью признал.
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