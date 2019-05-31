Расследования

Наркоторговцу из Новосибирской области в Волгограде дали 8,5 лет колонии

Расследования 31.05.2019 11:32
229 0
31.05.2019 11:32


К 8,5 годам колонии строгого режима за попытку продать наркотики приговорил Красноармейским районный суд 25-летнего жителя города Бердска Новосибирской области. Об этом ИА “Высота 102” рассказали сегодня в Южной транспортной прокуратуре. По данным следствия, в конце января через мессенджер Telegram он договорился с неким молодым человеком о продаже синтетических наркотиков. Затем сибиряк приехал в Волгоград. Наркоторговца задержали сотрудники транспортной полиции на платформе Судоверфь. При обыске у него изъяли более 20 граммов приготовленной к сбыту “соли” - опасного синтетического наркотика. Свою вину мужчина полностью признал.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Купи сегодня, плати потом!!! Кредит. Рассрочка. 8-8442-95-50-05

Ирригаторы полости рта. Проконсультируйтесь со специалистом.
Популярное по теме
Суд над учительницей по иску бывшего чиновника вызвал аншлаг в районном суде Волгоградской области
21.05.2019 14:51
22935 13
В Волгограде в крупной компании назревает скандал из-за невыплаты «серых» зарплат
22.05.2019 19:22
18381 9
В Волгограде экзаменатор по русскому языку осужден за «легализацию» иностранцев в РФ
12.05.2019 16:08
15330 0
Расследования
30.05.2019 17:36
Расследования 30.05.2019 17:36
2734 3 Обсудить

0
Далее
Расследования
30.05.2019 15:28
Расследования 30.05.2019 15:28
2509 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
30.05.2019 14:48
Расследования 30.05.2019 14:48
2366 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
30.05.2019 12:25
Расследования 30.05.2019 12:25
2098 8 Обсудить

0
Далее
Расследования
29.05.2019 16:59
Расследования 29.05.2019 16:59
10431 6 Обсудить

0
Далее
Расследования
29.05.2019 12:22
Расследования 29.05.2019 12:22
3821 9 Обсудить

0
Далее
Расследования
29.05.2019 11:43
Расследования 29.05.2019 11:43
5623 2 Обсудить

0
Далее
Расследования
28.05.2019 13:39
Расследования 28.05.2019 13:39
5472 3 Обсудить

0
Далее
Расследования
28.05.2019 13:07
Расследования 28.05.2019 13:07
823 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
28.05.2019 12:50
Расследования 28.05.2019 12:50
757 3 Обсудить

0
Далее
Расследования
28.05.2019 12:27
Расследования 28.05.2019 12:27
2876 5 Обсудить

0
Далее
Расследования
28.05.2019 09:08
Расследования 28.05.2019 09:08
2177 11 Обсудить

0
Далее
Расследования
27.05.2019 16:43
Расследования 27.05.2019 16:43
2775 2 Обсудить

0
Далее
Расследования
27.05.2019 15:22
Расследования 27.05.2019 15:22
2112 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
27.05.2019 15:02
Расследования 27.05.2019 15:02
7310 3 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

12:38
Коллекционеру госнаград из Волгограда грозит арест за посылку с тремя орденами
12:16
Появилось видео крупного ДТП на сложном перекрестке в Волгограде Смотреть фотографииCмотреть видео
12:09
В Волгограде курильщик с 45-летним стажем при свидетелях поклялся медикам завязать с табакомСмотреть фотографии
11:32
Наркоторговцу из Новосибирской области в Волгограде дали 8,5 лет колонииСмотреть фотографии
11:00
В Волгограде суд оставил под арестом еще одного лидера местной ячейки "Свидетелей Иеговы"Смотреть фотографии
10:52
«МегаФон» увеличил интернет-трафик на 27 процентов в I квартале 2019 годаСмотреть фотографии
10:44
Мусорный полигон "Комус" под Волгоградом уличили в искажении отчетностиСмотреть фотографии
10:41
В Волгограде разобрали трамвайный переезд на металлСмотреть фотографии
10:26
Полторы тысячи жителей Волгоградской области остались без света из-за кражи под напряжением Смотреть фотографии
10:22
Вынужденно севший в Волгограде "Boeing" вылетел в Сочи с приболевшим пассажиром на бортуСмотреть фотографии
09:47
В Волгограде мусоровоз сбил пенсионерку и раздавил ей рукуСмотреть фотографии
08:20
Крупное ДТП в центре Волгограда: раненые лежат на траве (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
21:27
В Волгограде из грузовика на дорогу выпали тонны металлических изделийСмотреть фотографии
20:37
«Высота 102»ТВ: В Волгограде вскрыли темные дела с вырубкой леса на острове СарпинскомСмотреть фотографииCмотреть видео
18:50
«Тысячи нарушений»: в Волгограде прокуроры разбирались с госзакупками и невыплатой зарплатСмотреть фотографии
17:36
В Волгоградской области офицер избил рядового за разговоры в строюСмотреть фотографии
17:31
Волгоградский «Красный Октябрь» устраивает незабываемое лето для детей сотрудниковСмотреть фотографии
16:26
Мусорное дерево выросло на юге Волгограда благодаря «Управлению отходами»Смотреть фотографии
16:01
"Жить можно": в бараке для первостроителей Волжского уходит пол из-под ног Смотреть фотографии
15:28
Жадность довела директора детского центра в Волгограде до уголовного делаСмотреть фотографии
14:48
Под Волгоградом подозреваемому в насилии над школьницей маршрутчику продлили путевку в СИЗОСмотреть фотографии
13:41
Волгоградские депутаты хотят наказывать граждан за уклонение от заключения договоров на вывоз мусораСмотреть фотографии
13:30
В Волгоградской области доступ к берегу Цимлянского водохранилища открыли для людейСмотреть фотографии
13:07
В РСХБ стартует акция по ипотеке «Мечты сбываются»Смотреть фотографии
13:01
В Волгоградской области цепная собака покусала ребенкаСмотреть фотографии
12:43
Президент России наградил прокурора Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:25
Жителя Волгоградской области подозревают в контрабанде частей автомата Калашникова в Северную АмерикуСмотреть фотографии
11:58
«Вдох глубокий руки шире»: врачи волгоградской больницы зарядились бодростью перед работой Смотреть фотографииCмотреть видео
11:43
РЖД летом в два раза повысило цены на билеты в плацкартСмотреть фотографии
11:37
«Ростелеком» в прямом эфире показал ультрамарафон Elton UltraСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 