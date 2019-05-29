Аналитика

«Высота 102»ТВ: В Волгограде напомнил о себе скандал с хищением денег при ремонте федерального памятника

Аналитика 29.05.2019 20:01
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29.05.2019 20:01



В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: в регионе увеличат финансирование коррекционных образовательных программ для детей-инвалидов, ремонт памятника федерального значения возобновили после скандала, телефонные мошенники ответят за обман людей, на месте взорванного дома зацвели розы и другие темы дня.

Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.

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