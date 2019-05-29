«Высота 102»ТВ: В Волгограде напомнил о себе скандал с хищением денег при ремонте федерального памятника







В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: в регионе увеличат финансирование коррекционных образовательных программ для детей-инвалидов, ремонт памятника федерального значения возобновили после скандала, телефонные мошенники ответят за обман людей, на месте взорванного дома зацвели розы и другие темы дня.





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