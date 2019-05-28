



Три человека пострадали при столкновении легкового автомобиля и грузовика в Иловлинском районе. Как сегодня сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, по предварительным данным, ДТП случилось накануне в 12:25 на федеральной автодороге Р-22 Каспий “Москва- Волгоград”. “Daewoo Nexia” буксировал в сторону санатория “Качалинский”. За рулем “Daewoo” находилась 25-летняя женщина. Во время движения она не справилась с управлением и врезалась в стоявший на дороге “КамАЗ”. При столкновении пострадала сама автолюбительница и двое ее пассажиров - 33-летние мужчина и женщина. Пострадавшие госпитализированы.

Как стало известно информагентству, женщина-водитель находится на 9 месяце беременности. По предварительным сведениям, грузовик принадлежит компании “Дордонстрой”.