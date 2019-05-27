Экономика

Волгоградский завод "Красный Октябрь" меняет лицо

Экономика 27.05.2019 17:36
5635 3
27.05.2019 17:36


Волгоградский завод "Красный Октябрь" живет в ритме перемен. Как сообщает ИА "Высота 102", сегодня в том, что на предприятии проводятся масштабные ремонтные работы в цехах и в административно-бытовых помещениях, а также благоустройство территории, убедились журналисты местных изданий во время пресс-тура. Экскурсию по заводу провел исполнительный директор АО "ВМК "Красный Октябрь" Александр Сиваков. Встреча началась у проходных завода в сквере, который раньше напоминал заваленные мусором непроходимые джунгли. Сегодня здесь ведутся работы по благоустройству. К осени на этом месте появится французский парк. Такое название он получил не случайно. Завод "Красный Октябрь" когда-то называли "французским" из-за того, что в 1897 году он был основан французским акционерным Уральско-Волжским обществом. Поселок, который возник рядом с предприятием, получил название "Малой Франции", сохранившимся до сегодняшнего времени. В обновленном сквере, по просьбе местных жителей, будет много зелени. Приятно решение максимально сохранить существующие зеленые насаждения. Здесь появится и много нового, в том числе березовая роща, а также детские игровые зоны, площадки для занятия спортом, места для отдыха. Будет организована и парковка для сотрудников предприятия более чем на 300 машиномест.

Новый облик получит и здание заводоуправления, а также Торговый Дом, который является лицом металлургического предприятия. Именно через здание Торгового Дома проходят представители российских и иностранных компаний, покупающих продукцию "Красного Октября". Сегодня на всех трех этажах здания идет ремонт. Перед строителями стоит задача не только привести в порядок помещения, но и сохранить самобытность здания, построенного в духе сталинского ампира.
Работы по благоустройству ведутся и на территории предприятия. Рабочие уложили новую тротуарную плитку у храма Великомученика Георгия Победоносца. В настоящее время специалисты управления капитального строительства предприятия восстанавливают подпорную стенку на спуске основной дороги, ведущей в промышленную зону "Красного Октября". Ведутся работы по ремонту пешеходных дорожек и пешеходной эстакады вдоль цехов, кровли зданий. В настоящее время большим ремонтом охвачено свыше десяти объектов, в числе которых два медицинских пункта, бытовые помещения цеха фасонного литья, электросталеплавильного цеха №3, листопрокатного цеха и многих других. 
Рядом с цехом фасонного литья завершается строительство парковки для многотонных фур, которые возят металл и продукцию завода. По словам Александра Сивакова, стихийной стоянки большегрузов в поселке Металлургов на обочине дороги рядом с предприятием больше не будет. Принято решение оборудовать для фур парковку на территории завода с бытовыми помещениями для водителей. На данный момент она готова на 90%.
Подробнее - в видеоматериале "Высоты 102".



Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Купи сегодня, плати потом!!! Кредит. Рассрочка. 8-8442-95-50-05

Ирригаторы полости рта. Проконсультируйтесь со специалистом.
Популярное по теме
Обход Волгограда пройдется катком по дачам
27.05.2019 11:59
24040 15
Бюджет Волгоградской области перевалит за 100 млрд рублей
20.05.2019 11:58
7471 42
В Волгограде на заводе "Красный Октябрь" запускают после годового простоя печь №5
23.05.2019 09:16
7813 29
Экономика
27.05.2019 15:06
Экономика 27.05.2019 15:06
360 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
27.05.2019 14:03
Экономика 27.05.2019 14:03
369 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
27.05.2019 11:59
Экономика 27.05.2019 11:59
24040 15 Обсудить

0
Далее
Экономика
25.05.2019 17:52
Экономика 25.05.2019 17:52
979 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
24.05.2019 15:44
Экономика 24.05.2019 15:44
1953 6 Обсудить

0
Далее
Экономика
24.05.2019 11:08
Экономика 24.05.2019 11:08
505 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
23.05.2019 20:10
Экономика 23.05.2019 20:10
1158 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
23.05.2019 15:06
Экономика 23.05.2019 15:06
673 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
23.05.2019 14:47
Экономика 23.05.2019 14:47
4608 10 Обсудить

0
Далее
Экономика
23.05.2019 09:16
Экономика 23.05.2019 09:16
7813 29 Обсудить

0
Далее
Экономика
22.05.2019 12:05
Экономика 22.05.2019 12:05
1442 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
22.05.2019 11:38
Экономика 22.05.2019 11:38
283 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
21.05.2019 15:58
Экономика 21.05.2019 15:58
1190 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
21.05.2019 15:22
Экономика 21.05.2019 15:22
451 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
21.05.2019 14:26
Экономика 21.05.2019 14:26
2422 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

17:54
Женщина-прокурор стала лидером по доходам среди коллег-мужчин в прокуратуре Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:36
Волгоградский завод "Красный Октябрь" меняет лицо Смотреть фотографииCмотреть видео
17:27
В Волгоградской области определились кандидаты в облдуму от "ЕР"Смотреть фотографии
16:50
На ВгАЗе наградили победителей грантового конкурса «Зеленая волна»Смотреть фотографии
16:43
В Волгограде экс-начальника железнодорожной дистанции обвиняют во взяткеСмотреть фотографии
16:07
В Волгограде маловодье может создать проблемы речным маршрутамСмотреть фотографии
15:22
В Волгограде свой срок получили и сообщники убийцы солдата-контрактникаСмотреть фотографии
15:06
Лучшие сотрудники предприятий промплощадки «КАУСТИКа» получили награды к профессиональному праздникуСмотреть фотографии
15:06
Волгоградская облдума готова объявить старт предвыборной кампанииСмотреть фотографии
15:05
«Ростелеком» отменяет плату за междугородные звонки с таксофонов универсальной услуги связиСмотреть фотографии
15:04
В Волгограде столкнулись скоростные трамваи
15:02
Причиной оцепления вокруг гостиницы в Волгограде стала страйкбольная граната Смотреть фотографии
13:28
В Волгограде перекрыли улицу из-за подозрительной машиныСмотреть фотографии
12:55
В Волгограде монумент «Родина-мать зовет!» начали одевать в металлические леса Смотреть фотографии
12:45
В Волгоградской области депутаты расхватали призовые места на праймериз «ЕР»Смотреть фотографии
12:39
Система видеонаблюдения «Ростелекома» готова к проведению основного периода ЕГЭ-2019Смотреть фотографии
11:59
Обход Волгограда пройдется катком по дачамСмотреть фотографии
11:55
Первые лица Волгограда похвастались своими богатыми и предприимчивыми женами Смотреть фотографии
11:32
На грядках в Волгоградской области полицейские нашли два десятка гастарбайтеров-нарушителейСмотреть фотографии
10:27
Киберспортивный проект МегаФона и ESforce Holding —победитель Effie Russia Awards 2019Смотреть фотографии
10:08
В Волгограде поймали более 40 любителей езды навеселе Смотреть фотографии
09:37
В Волгограде из-за пожара в ветхом общежитии эвакуировали 80 человекСмотреть фотографии
09:31
Эксперты оценили уровень социальной ориентированности бюджета Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:28
В Волгоградской области фальшивую учительницу ждут в судеСмотреть фотографии
09:11
В Волгограде трамвай сошел с рельсов из-за врезавшейся в него иномаркиСмотреть фотографииCмотреть видео
08:54
В Волгограде в склон поймы реки Царицы вложат почти 142 млн рублейСмотреть фотографии
19:00
«Порочная любовь» медленно убивает Волго-Ахтубинскую пойму Смотреть фотографииCмотреть видео
17:18
Позорные зарплаты, дороги и детские площадки: избиратели Волгоградской области ждут работы от «ЕР»Смотреть фотографииCмотреть видео
16:23
В клубе «Олимпия» под Волгоградом открылся новый плавательный центрСмотреть фотографииCмотреть видео
13:52
В Волгограде запретили застройку ул. СоветскойСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 