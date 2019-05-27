Волгоградский завод "Красный Октябрь" меняет лицо





Волгоградский завод "Красный Октябрь" живет в ритме перемен. Как сообщает ИА "Высота 102", сегодня в том, что на предприятии проводятся масштабные ремонтные работы в цехах и в административно-бытовых помещениях, а также благоустройство территории, убедились журналисты местных изданий во время пресс-тура. Экскурсию по заводу провел исполнительный директор АО "ВМК "Красный Октябрь" Александр Сиваков. Встреча началась у проходных завода в сквере, который раньше напоминал заваленные мусором непроходимые джунгли. Сегодня здесь ведутся работы по благоустройству. К осени на этом месте появится французский парк. Такое название он получил не случайно. Завод "Красный Октябрь" когда-то называли "французским" из-за того, что в 1897 году он был основан французским акционерным Уральско-Волжским обществом. Поселок, который возник рядом с предприятием, получил название "Малой Франции", сохранившимся до сегодняшнего времени. В обновленном сквере, по просьбе местных жителей, будет много зелени. Приятно решение максимально сохранить существующие зеленые насаждения. Здесь появится и много нового, в том числе березовая роща, а также детские игровые зоны, площадки для занятия спортом, места для отдыха. Будет организована и парковка для сотрудников предприятия более чем на 300 машиномест.





Новый облик получит и здание заводоуправления, а также Торговый Дом, который является лицом металлургического предприятия. Именно через здание Торгового Дома проходят представители российских и иностранных компаний, покупающих продукцию "Красного Октября". Сегодня на всех трех этажах здания идет ремонт. Перед строителями стоит задача не только привести в порядок помещения, но и сохранить самобытность здания, построенного в духе сталинского ампира.

Работы по благоустройству ведутся и на территории предприятия. Рабочие уложили новую тротуарную плитку у храма Великомученика Георгия Победоносца. В настоящее время специалисты управления капитального строительства предприятия восстанавливают подпорную стенку на спуске основной дороги, ведущей в промышленную зону "Красного Октября". Ведутся работы по ремонту пешеходных дорожек и пешеходной эстакады вдоль цехов, кровли зданий. В настоящее время большим ремонтом охвачено свыше десяти объектов, в числе которых два медицинских пункта, бытовые помещения цеха фасонного литья, электросталеплавильного цеха №3, листопрокатного цеха и многих других.

Рядом с цехом фасонного литья завершается строительство парковки для многотонных фур, которые возят металл и продукцию завода. По словам Александра Сивакова, стихийной стоянки большегрузов в поселке Металлургов на обочине дороги рядом с предприятием больше не будет. Принято решение оборудовать для фур парковку на территории завода с бытовыми помещениями для водителей. На данный момент она готова на 90%.

Подробнее - в видеоматериале "Высоты 102".









