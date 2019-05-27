



Металлические леса скоро полностью окружат монумент «Родина-мать зовет!». Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня подрядная организация заканчивает установку более 70-ти вертикальных стоек основания металлокаркаса. Функция этих несущих стоек, которые надежно закрепляют у подножия, - распределить нагрузку на тело памятника.





Затем начнется монтаж инвентарных металлических лесов - их сейчас изготавливают на заводе в Подмосковье и буквально через несколько дней доставят в Волгоград. При монтаже горизонтальной части лесов на профильные трубы будут приварены и закреплены болтами настилы из просечного металла, с тем, чтобы снизить ветровую нагрузку. «В связи с очень сложной геометрией памятника, в отличие от стандартных лесов, здесь ширина помоста будет 2 метра»,- пояснил ИА «Высота 102» руководитель проекта Владимир Антонов. По наружной части леса вокруг «Родины-матери» будут обшиты сеткой Рабица для обеспечения безопасности работы реставраторов.





По графику на установку строительных лесов у подрядной организации отведено 2 месяца, в июле к работам приступят реставраторы. В теплый период года приведение в порядок наружной поверхности 85-ти метровой скульптуры должно быть завершено. После этого леса будут демонтированы и основание памятника заново облицуют. Сейчас гранитные плиты с подножия сняты. О том, что происходило внутри монумента в последние месяцы, ИА «Высота 102» рассказывало в спецрепортаже «Выше только небо: внутренний мир «Родины - матери» в Волгограде преображается» . На сегодняшний день внутри скульптуры идут работы по демонтажу опалубки времен 60-х годов прошлого века и расчистке многочисленных помещений.



