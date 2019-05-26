Происшествия 26.05.2019 06:46
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26.05.2019 06:46
Водитель автомобиля "Лада Приора" из Дагестана оштрафован за неповиновение законному распоряжению сотрудникам полиции в Светлоярском районе. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление районного суда, водитель, следовавший по автодороге "Волгоград-Элиста", был принудительно остановлен по требованию сотрудника полиции на посту ДПС "Чапурники". Однако мужчина не стал дожидаться, когда полицейский подойдет к машине, и резко ускорил движение, пытаясь скрыться. Сотрудники ГИБДД бросились за нарушителем в погоню. На их неоднократные требования прекратить противоправное поведение он не реагировал. Примерно через 10 км водитель свернул на грунтовую дорогу, а затем, остановив автомашину, побежал в степь и скрылся в темноте. Однако через полчаса его догнали сотрудники Росгвардии и доставили на пост ДПС "Чапурники". В отношении нарушителя был составлен административный материал.
В судебном заседании при рассмотрении дела об административном правонарушении свою вину водитель полностью признал, раскаялся. Он пояснил, что пытался скрыться от полицейских, поскольку "хотел их проверить".
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