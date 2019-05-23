Блеск и нищета Волго-Ахтубинской поймы (фоторепортаж)

Общество 23.05.2019 15:20
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23.05.2019 15:20
Территория природного парка "Волго-Ахтубинская пойма", в которую входят три муниципальных района Волгоградской области, - это не только озера, ерики, дубравы и луга, но и многочисленные населенные пункты. Здесь можно увидеть захватывающие картины красоты природы и одновременно нехитрого быта местных жителей. Пока флора и фауна Волго-Ахтубинской поймы переживает очередную драму из-за скудного половодья-2019, жизнь людей в хуторах и поселках идет своим чередом. Взгляд со стороны - в фоторепортаже ИА "Высота 102".
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