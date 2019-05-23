Происшествия

Двое молодых волгоградцев вынесли с железнодорожной станции 1,5 тонны металла

Происшествия 23.05.2019 13:06
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23.05.2019 13:06


Молодых "охотников" за металлом задержали в волгоградские транспортные полицейские. Как рассказали ИА “Высота 102”  в Волгоградском ЛУ МВД России на транспорте, по данным следствия, двое парней 19 и 20 лет украли металлолом на станции Мечетка в Тракторозаводском районе. Он находился в стоящем на железнодорожных путях полувагоне. Местные жители воспользовались тем, что ночью груз остался без присмотра. За несколько часов они умудрились вручную выгрузить и спрятать в тайнике около полутора тонн металла. После этого парни погрузили украденное в машину. Ущерб хозяину груза составил около 30 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ “Кража”. Сейчас молодым людям грозит до 5 лет тюрьмы. 

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