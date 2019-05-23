В Волгоградской области будут судить несовершеннолетнего лидера воров-домушников





Четверым жителям Котельниково, двое из которых несовершеннолетние, предстоит ответить в суде за серию квартирных краж. Как рассказал сегодня ИА “Высота 102” руководит­ель Котельниковского ­МСО СУ СК России по В­олгоградской области ­Хонгор Муджиков, по данным следствия, создателем преступной ячейки был 16-летний подросток, у которого уже имелась судимость за кражи. Паренек успел побывать на скамье подсудимых, когда ему было 14 лет.

В начале сен­тября прошлого года подросток снова вышел на “дело”. Воровской добычей он поделился с приятелями. Те, думая что угол­овная ответственность им не грозит, помогли юному “джентльмену удачи” сбыть украденное. На следующие квартирные кражи он пошел вместе со своими “помощниками”. Во время очередного ограбления, их с поличным задержали полицейские. Молодые люди признались в совершенных преступлениях, и их отпустили под подписку о невыезде. Однако, уже находясь под следствием, юный лидер вновь взялся за старое. После этого подростка арестовали. Всего добычей шайки стали деньги и ценности на сумму около полумиллиона рублей.

Причиной такой “воровской удачи” во многом, по словам следователей, стала беспечность хозяев. “Домушники” почти всегда находили спрятанные ими ключи от дома. После этого проникновение в чужое жилище сложностей у воров не вызывало.

Сейчас уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением передано в суд.