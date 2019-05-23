В Волгоградской области эсеры перед выборами сделали ставку на «Справедливый призыв»





Как минимум на три мандата Волгоградской областной думы рассчитывает реготделение «Справедливой России». Задачу сформировать парламентскую фракцию региональному партийному руководителю поставил лидер политической силы Сергей Миронов. Как сообщил ИА «Высота 102» председатель Совета реготделения «СР», руководитель партийной фракции в облдуме Дмитрий Калашников, список кандидатов в депутаты будет утвержден по итогам проведения акции «Справедливый призыв». Данный проект, нацеленный на привлечение в партию новых соратников, стартовал месяц назад. На сайте реготделения партии размещена анкета, которую предлагается заполнить всем желающим стать кандидатами в депутаты облдумы от «Справедливой России».

О конкретных персоналиях, которые изъявили желание посотрудничать с партией, Дмитрий Калашников в интервью с корреспондентом информагентства пока говорить не стал. «В аппарат реготеделения поступает большой массив документов, которые мы изучаем. С кем-то встречаемся, ведем переговоры – работа идет. Скелет предвыборного списка кандидатов уже имеем. В ближайшее время он «прирастет» новыми людьми», - пояснил Дмитрий Калашников.

Активное участие справороссы намереваются принимать и в муниципальных выборах. Самые крупные кампании пройдут в Урюпинске и Фролово, где обновятся составы местных представительных органов. На «Справедливый призыв», как отметил Калашников, реготделение партии призывает откликаться и жителей районов области, которые хотели бы избраться в органы местного самоуправления.

Задача привлечь сторонников для участия в выборах – сейчас основная, но не единственная. «Деятельность партии не может быть привязана исключительно к выборным процессам. Она должна вестись постоянно. Поэтому упор делаем и на формирование крепких местных отделений партии, таких как в Камышине, где партию представляет наш активный соратник Александр Хаценко. В местные отделения нужно вливать новую кровь – не зачищать прежний состав, а наполнять новым содержанием и возможностями. Поэтому ищем свежие кадры, из которых мы формируем пул соратников партии в регионе», - говорит Калашников.

Строгих критериев для «призыва» в ряды политической силы, как заявил главный справоросс области, нет. Никаких предпочтений на этот счет не высказывал и лидер партии Сергей Миронов при последнем посещении Волгограда 1 мая. «Справедливая Россия» позиционируем себя как партия не критики, а конкретных предложений. Поэтому главное требование к будущим сторонникам – конструктивность. Если мы выражаем недовольство по какому-то поводу, то обязаны предложить свой вариант решения проблемы. В Государственной думе, к примеру, наша фракция – единственная, которая ежегодно вносит альтернативный проект федерального бюджета. Справороссы – на втором месте среди всех фракций по объему вносимых законопроектов», - говорит Дмитрий Калашников.

Обновление кадрового состава совпало со сменой прописки реготделения «Справедливой России». Аппарат партии теперь расположен в самом центре Волгограда – в здании областного совета профсоюзов по адресу: проспект Ленина,4 (вход со стороны улицы Ленина). Здесь же базируется Центр защиты прав граждан, действующий под патронажем партии.



