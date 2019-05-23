В Волгоградской области эсеры перед выборами сделали ставку на «Справедливый призыв»

Выборы 23.05.2019 09:43
7245 15
23.05.2019 09:43
Как минимум на три мандата Волгоградской областной думы рассчитывает реготделение «Справедливой России». Задачу сформировать парламентскую фракцию региональному партийному руководителю поставил лидер политической силы Сергей Миронов. Как сообщил ИА «Высота 102» председатель Совета реготделения «СР», руководитель партийной фракции в облдуме Дмитрий Калашников, список кандидатов в депутаты будет утвержден по итогам проведения акции «Справедливый призыв». Данный проект, нацеленный на привлечение в партию новых соратников, стартовал месяц назад. На сайте реготделения партии размещена анкета, которую предлагается заполнить всем желающим стать кандидатами в депутаты облдумы от «Справедливой России».
О конкретных персоналиях, которые изъявили желание посотрудничать с партией, Дмитрий Калашников в интервью с корреспондентом информагентства пока говорить не стал. «В аппарат реготеделения поступает большой массив документов, которые мы изучаем. С кем-то встречаемся, ведем переговоры – работа идет. Скелет предвыборного списка кандидатов уже имеем. В ближайшее время он «прирастет» новыми людьми», - пояснил Дмитрий Калашников.
Активное участие справороссы намереваются принимать и в муниципальных выборах. Самые крупные кампании пройдут в Урюпинске и Фролово, где обновятся составы местных представительных органов. На «Справедливый призыв», как отметил Калашников, реготделение партии призывает откликаться и жителей районов области, которые хотели бы избраться в органы местного самоуправления.
Задача привлечь сторонников для участия в выборах – сейчас основная, но не единственная. «Деятельность партии не может быть привязана исключительно к выборным процессам. Она должна вестись постоянно. Поэтому упор делаем и на формирование крепких местных отделений партии, таких как в Камышине, где партию представляет наш активный соратник Александр Хаценко. В местные отделения нужно вливать новую кровь – не зачищать прежний состав, а наполнять новым содержанием и возможностями. Поэтому ищем свежие кадры, из которых мы формируем пул соратников партии в регионе», - говорит Калашников.
Строгих критериев для «призыва» в ряды политической силы, как заявил главный справоросс области, нет. Никаких предпочтений на этот счет не высказывал и лидер партии Сергей Миронов при последнем посещении Волгограда 1 мая. «Справедливая Россия» позиционируем себя как партия не критики, а конкретных предложений. Поэтому главное требование к будущим сторонникам – конструктивность. Если мы выражаем недовольство по какому-то поводу, то обязаны предложить свой вариант решения проблемы. В Государственной думе, к примеру, наша фракция – единственная, которая ежегодно вносит альтернативный проект федерального бюджета. Справороссы – на втором месте среди всех фракций по объему вносимых законопроектов», - говорит Дмитрий Калашников.
Обновление кадрового состава совпало со сменой прописки реготделения «Справедливой России». Аппарат партии теперь расположен в самом центре Волгограда – в здании областного совета профсоюзов по адресу: проспект Ленина,4 (вход со стороны улицы Ленина). Здесь же базируется Центр защиты прав граждан, действующий под патронажем партии.
Реклама
Популярное по теме
23.05.2019 09:43
7246 15
Вице-губернатор Волгоградской области Валентина Гречина готова стать депутатом от «ЕР»19.04.2019 17:09
Экс-депутаты и вице-губернатор Волгоградской области охвачены предвыборной «лихорадкой»16.04.2019 19:19
Главный единоросс Волгоградской области и глава города-героя записались на праймериз16.04.2019 17:07
Глава Волгограда Виталий Лихачев станет «паровозом» единороссов на выборах в облдуму15.04.2019 16:29
Председатель Волгоградской облдумы не хочет расставаться с мандатом12.04.2019 17:03
Закон о схеме одномандатных округов Волгоградской облдумы ожидает коррективы04.03.2019 13:53
В Волгоградской области общественникам хотят разрешить «подсматривать» за волеизъявлением народа19.12.2018 08:54
У единороссов "болит голова" о новом спикере Волгоградской гордумы10.09.2018 17:55
Мандаты депутатов гордумы Волгограда скоро обретут хозяев10.09.2018 12:06
Старожил Волгоградской гордумы Ирина Карева может закончить депутатскую карьеру10.09.2018 11:36
В Волжской гордуме появились депутатские династии10.09.2018 09:13
«Единая Россия» победила на выборах депутатов в трех городах Волгоградской области10.09.2018 08:19
В Волгограде партия власти проиграла только в одном избирательном округе10.09.2018 07:28
В Волгограде названы партии-лидеры голосования на выборах в гордуму10.09.2018 06:52
В Волгограде к 18.00 на участки пришли 18,35% избирателей09.09.2018 19:26
Реклама