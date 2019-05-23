В Волгоградской области селяне тратят на транспорт, связь и медицину больше горожан





В структуре расходов на оплату услуг наибольшую долю, как в городской, так и в сельской местности в Волгоградской области, составили расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг – 43,1% и 40,3%, соответственно. Как сообщает ИА "Высота 102", такие данные выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств в 2018 году в Волгоградской области приводит сегодня Волгоградстат.

Так, в среднем за месяц на одного члена домохозяйства расходы на оплату услуг в городской местности составили 3914 рублей, в сельской местности – 2564 рубля.

На втором месте по расходам - оплата бытовых услуг. В городской местности это 10,8%, в сельской местности – 10,4%. За оплату услуг связи проживающие в сельской местности платят больше, чем горожане - 15,0% против 9,3%. Дороже селянам обходятся и услуги пассажирского транспорта - 8,6%, тогда как у горожан – 7,9%. Расходы на медицинские услуги по структуре выше у селян, чем у горожан - 7,5% против 6,6%. Доля оплаты услуг учреждений культуры и системы образования в общей сумме расходов на оплату услуг выше в городской местности – 9,2% и 6,5%, в сельской местности – 5,6% и 4,6%, соответственно. На санаторно-оздоровительные услуги городские жители израсходовали 2,9% от суммы всех оплаченных услуг, сельские 0,3%. Доля расходов на оплату прочих услуг, включая ветеринарные, юридические и прочие, составила у горожан 3,7%, у жителей сельской местности – 7,7%.



