



Специалисты Ликинского автобусного завода изучают обстоятельства возгорания автобуса "ЛиАЗ", произошедшего накануне в Кировском районе Волгограда, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на официальный комментарий завода.

"Несмотря на то, что срок гарантийного обслуживания автобуса истек, Ликинский автобусный завод отслеживает все серьезные случаи происшествий с техникой, которая выпускается на предприятии. Комиссия Ликинского автобусного завода по расследованию происшествия выехала на место для выяснения причин инцидента", - говорится в сообщении. Специалисты завода проверят вместе с пассажироперевозчиком регулярность и качество технического обслуживания машины.

Напомним, 15 мая в Кировском районе Волгограда полностью сгорел автобус , следовавший по маршруту №55 из Красноармейского района в Советский. Водитель успел высадить всех пассажиров, после чего вспыхнул пожар.

Причиной возгорания автобуса «ЛИАЗ» мог стать обрыв маслопровода системы охлаждения. Об этом информагентству на условиях анонимности рассказал эксперт, знакомый с данной маркой транспортного средства.

Сегодня мэрия Волгограда сообщила, что после происшествия организованы внеплановые проверки всего общественного транспорта. Любые неисправности, в случае их выявления, в обязательном порядке будут устранены. Кроме того, водители и кондукторы проходят внеплановые инструктажи.



