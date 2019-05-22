В Волгограде сгорел рейсовый автобус (ВИДЕО)

Происшествия 15.05.2019 18:35
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15.05.2019 18:35
Пассажирский автобус сгорел сегодня вечером в Кировском районе Волгограда. Как стало известно ИА “Высота 102”, это произошло недалеко от остановки “503-квартал”. В ГУ МЧС России по Волгоградской области сообщили, что сигнал о пожаре на улице Колосовой поступил на пульт дежурного в 17:54. На место прибыли расчеты пожарно-спасательной части №5. Они потушили пламя в 18:01. По предварительным данным, никто не пострадал. Сначала у автобуса задымился моторный отсек и водитель высадил пассажиров. После этого и возник пожар. Причем выгорел не только сам автобус, но и пострадал остановочный павильон.
В пресс-службе администрации Волгограда информагентству пояснили, что автобус следовал по маршруту №55 из Кировского района в сторону центра.
«Водитель услышал нехарактерный резкий звук в задней части транспортного средства. В соответствии с инструкцией, он совершил экстренную остановку, открыл двери и организовал эвакуацию пассажиров. Все 15 человек, находившиеся в салоне, были отведены на безопасное расстояние, никто не пострадал», - рассказали в мэрии. Поскольку в задней части автобуса наблюдалось задымление, мужчина вызвал на место происшествия сотрудников МЧС, а сам попытался потушить пламя с помощью огнетушителя. «Причины произошедшего и прочие обстоятельства предстоит установить компетентным органам», - заключили в городской администрации.
Известно, что пассажирский маршрут №55 «ДК «Строитель – «Родниковая долина» обслуживает ООО «Волгоградский автобусный парк», дочернее предприятие холдинга «Питеравто». Компания работает в Волгограде с начала 2017 года. Тогда и были приобретены партии новых газомоторных автобусов большой вместимости «ЛиАЗ».
Автор видео горящего автобуса Драгальчук Марина
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