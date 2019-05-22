В Волжском водители трех машин столкнулись, пытаясь рассмотреть другую аварию





Трое любопытных волжан-автомобилистов попали в ДТП, притормозив у места столкновения грузовика и легковушки. Как рассказали ИА “Высота 102” очевидцы, сегодня около двух часов дня на пересечении улиц Пушкина и Александрова столкнулись “Нива” и “КамАЗ”. По предварительным данным, это произошло, когда они выполняли поворот. Примечательно, что трое проезжающих мимо автомобилистов устроили новое ДТП, засмотревшись на аварию. Так, на дороге образовался еще и "паровозик" из трех машин, которые ехали друг за другом - грузовая “ГазЕЛЬ”, “Лада Гранта” и “Toyota Avensis”. На месте работают сотрудники ГИБДД. Сведений о пострадавших на данный момент нет. Информация о ДТП уточняется.