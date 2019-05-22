Волгоградский "Красный Октябрь" наращивает объемы производства

Экономика 16.05.2019 15:25
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16.05.2019 15:25
Волгоградское металлургическое предприятие "Красный Октябрь" выпустило в апреле 11,3 тысячи тонн готовой продукции - на одну тысячу тонн больше, чем в марте текущего года. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе "Красного Октября", в мае планируется сдать не менее 12,4 тысячи тонн металлопроката. Уже формируется портфель заказов на июнь с учетом новых производственных возможностей.
Так, в цехе фасонного литья (ЦФЛ) наряду с изготовлением чугунных изложниц для нужд предприятия налажено производство дорогостоящего эксклюзивного марочного сортамента. Теперь высококвалифицированные сталеплавильщики выплавляют марки высоколегированной стали и сплавы коррозионностойкие, жаростойкие и жаропрочные.
"В цехе фасонного литья у сталеплавильщиков нет права на ошибку и даже помарку. В нашем цехе нет возможности скорректировать химический состав металла в ковше, как в ЭСПЦ-2, поэтому сталеплавильщики подходят к своему делу с особой ответственностью. Наши работники по праву считаются наиболее квалифицированными на предприятии", - рассказал заместитель начальника ЦФЛ Валерий Егоров.
Как правило, дорогостоящие стали, которые содержат значительное количество легирующих элементов: никель, титан, молибден, ниобий, ванадий и другие, – партнеры "Красного Октября" приобретают небольшими партиями. Направлять такие заказы экономически целесообразно именно в ЦФЛ, где выплавка проводится в 7-тонной печи, в то время как в ЭСПЦ-2 установлены печи на 130 тонн. Одна плавка позволяет получить один слиток, который направляют на прокат и дальнейшую обработку.
Данная сталь применяется для высоконагруженных деталей, лопаток паровых турбин, деталей клапанов, поковок, дисков, роторов, паровых и газовых турбин, труб, крепежных деталей для длительной работы при температуре до 620 градусов по Цельсию.
На предприятии отмечают, что запуск производства дорогостоящего эксклюзивного марочного сортамента на базе ЦФЛ позволит "Красному Октябрю" увеличить объемы принимаемых заказов и ежемесячной отгрузки готовой продукции.
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