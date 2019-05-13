



54-летний депутат Волгоградской областной думы, избранный от ЛДПР, Юрий Чекалин похвалил пенсионную реформу. О своем отношении к увеличению пенсионного возраста в России он заявил сегодня в ходе дебатов «Единой России» в Калаче-на-Дону, сообщает ИА "Высота 102". Изгнанный недавно из либерал-демократического движения парламентарий участвует в предварительном голосовании партии власти. Бывший жириновец намеревается баллотироваться в облдуму нового созыва по списку «ЕР».

Дебаты, участником которых стал Юрий Чекалин, были посвящены развитию физической культуры. Одна из зрительниц поинтересовалась, каким образом можно приобщать к спорту людей среднего и старшего поколения. Руководитель фракции ЛДПР в облдуме попросил дать слово именно ему, как самому возрастному участнику мероприятия.

«Мне 54 года. Я считался бы уже человеком предпенсионного возраста. Но у нас грани отодвинулись и, слава Богу, я считаю. Потому что, в принципе, как показывает и пример нашего президента и президентов других стран, что границы раздвинулись. Можно, в общем-то, до 70 лет уж точно сохранять (форму, - прим. ред.) при достаточной физической активности», - полагает господин Чекалин.

«Слуга народа» считает, что хорошим стимулом для занятий спортом может стать личный пример руководителя. Сам Чекалин в молодом возрасте, по его словам, глядя на своего шефа, увлекся большим теннисом. Рассказал нардеп и о пользе ходьбы, которая более полезна для граждан старшего поколения, чем бег. «Я поддерживаю форму тем, что живу на Тулака, и в зависимости от того, как позволяет время, в течение часа-полутора в хорошем ритме обязательно хожу на работу и с работы», - заявил народный избранник.

Оппонентом Юрия Чекалина на дебатах «Единой России» являлась сенатор от Волгоградской области, олимпийская чемпионка Татьяна Лебедева. Она призналась аудитории, что со спортом не завязала и даже увлеклась стрельбой из лука. Представительница «Молодой гвардии «Единой России» Софья Парфирьева ратовала за популяризацию сдачи норм ГТО среди населения.

Напомним, Юрия Чекалина недавно исключили из ЛДПР за публичное выражение теплых чувств к самой многочленной политической силе страны. На заседании областной думы депутат рассказал коллегам, что «ЛДПР практически всегда поддерживает стратегические направления «Единой России». Буквально через пару дней после признания жириновца, Высший совет партии принял решение исключить его из своих рядов. После чего Чекалин записался на праймериз «Единой России». Выборы в областную думу состоятся 8 сентября 2019 года.



