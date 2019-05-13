Происшествия

В Волгограде эвакуировали торговый центр, ЖД и автовокзалы

Происшествия 13.05.2019 15:33
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13.05.2019 15:33


Очередная волна сообщений о минировании докатилась сегодня до Волгограда, сообщает ИА "Высота 102". По предварительным данным, из-за угроз, поступивших по электронной почте, эвакуировали ЖД вокзал, автовокзал и ТЦ "Мармелад". Помещения обследуют инспекторы-кинологи со служебно-розыскными собаками. Также известно, что эвакуация прошла и в одном из корпусов ВолгГТУ, по предварительным данным, на территории рядом с ним был обнаружен опасный предмет. Сообщение о заложенной бомбе получили сегодня и в аэропорту Волгограда, где также проводится эвакуация.
По данным информагентства, автовокзал уже проверили специалисты, сообщение о минировании оказалось ложным.
Отметим, что пять дней назад такие же сообщения получили 7 объектов - два бизнес-центра, четыре ТРЦ и один рынок. Информация о заложенных в здании взрывных устройствах тогда не подтвердилась.

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