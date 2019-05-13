В Волгограде эвакуировали торговый центр, ЖД и автовокзалы





Очередная волна сообщений о минировании докатилась сегодня до Волгограда, сообщает ИА "Высота 102". По предварительным данным, из-за угроз, поступивших по электронной почте, эвакуировали ЖД вокзал, автовокзал и ТЦ "Мармелад". Помещения обследуют инспекторы-кинологи со служебно-розыскными собаками. Также известно, что эвакуация прошла и в одном из корпусов ВолгГТУ, по предварительным данным, на территории рядом с ним был обнаружен опасный предмет. Сообщение о заложенной бомбе получили сегодня и в аэропорту Волгограда, где также проводится эвакуация.

По данным информагентства, автовокзал уже проверили специалисты, сообщение о минировании оказалось ложным.

Отметим, что пять дней назад такие же сообщения получили 7 объектов - два бизнес-центра, четыре ТРЦ и один рынок. Информация о заложенных в здании взрывных устройствах тогда не подтвердилась.



