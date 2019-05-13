Происшествия

Около университета в центре Волгограда нашли мину времен Великой Отечественной войны

Происшествия 13.05.2019 17:12
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13.05.2019 17:12


Сегодня за несколько часов до начала массовой эвакуации в Волгограде покинуть учебный корпус пришлось студентам и сотрудникам ВолгГТУ. Как стало известно ИА “Высота 102”, по предварительным данным, во время работ по озеленению территории был обнаружен подозрительный предмет, похожий на мину времен Великой Отечественной войны. О взрывоопасной находке сообщили в правоохранительные органы и экстренные службы. Сейчас место обнаружения боеприпаса оцеплено.
Отметим, что эвакуация в ВолгГТУ, о которой сообщали ранее, не связана с сообщениями о минировании, волна которых сегодня накрыла Волгоград. Как уже сообщало информагентство, сегодня сообщения о заложенных в зданиях бомбах получили в аэропорту Волгограда, на ЖД и автовокзалах, в торговых центрах. В основном это были звонки, где так называемый робот сообщал о том, что объект заминирован.  

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