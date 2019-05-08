



Сегодня ровно в 11 часов ретропоезд «Воинский эшелон» прибыл в Волгоград. Поезд, состоящий из двух действующих паровозов серии Л-2331 и Л-2055 и семи железнодорожных платформ с образцами техники времен Великой Отечественной войны, встретили сотни волгоградцев и гостей города-героя.

На вокзале звучат песни времен Великой Отечественной войны, сегодня все желающие побывают внутри кабины действующих паровозов, а также «вагона-теплушки», в которой демонстрируется историческая экспозиция, посвященная быту солдат Красной Армии в годы Великой Отечественной войны.

Большой интерес у молодежи вызывают легендарные БМ-13 «Катюша»,танки Т-34-76 и Т-26, бронеавтомобили БА-64Б и БА-20М, 122-мм дивизионная гаубица.





В честь Дня Победы ретропоезд «Воинский эшелон», сформированный на Приволжской железной дороге, с 8 апреля уже проехал по 11 станциям Волгоградского региона и завершит свой путь 15 мая на станции Зензеватка. Весь маршрут поезда включает 33 станции Саратовского, Волгоградского и Астраханского регионов. С концертной программой ретро-состав побывает на станциях Волгоград-1, Астрахань-1 и Саратов-1.