От Сталинграда - до Великой Победы

Ретропоезд «Воинский эшелон» прибыл в Волгоград

От Сталинграда - до Великой Победы 08.05.2019 12:20
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08.05.2019 12:20


Сегодня ровно в 11 часов  ретропоезд «Воинский эшелон» прибыл в Волгоград. Поезд, состоящий из двух действующих паровозов серии Л-2331 и Л-2055 и семи железнодорожных платформ с образцами техники времен Великой Отечественной войны, встретили сотни волгоградцев и гостей города-героя. 
На вокзале звучат песни времен Великой Отечественной войны, сегодня все желающие побывают внутри кабины действующих паровозов, а также «вагона-теплушки», в которой демонстрируется историческая экспозиция, посвященная быту солдат Красной Армии в годы Великой Отечественной войны. 
Большой интерес у молодежи вызывают  легендарные БМ-13 «Катюша»,танки Т-34-76 и Т-26, бронеавтомобили БА-64Б и БА-20М, 122-мм дивизионная гаубица.

В честь Дня Победы ретропоезд «Воинский эшелон», сформированный на Приволжской железной дороге, с 8 апреля уже проехал по 11 станциям Волгоградского региона и завершит свой путь  15 мая на станции  Зензеватка. Весь маршрут поезда включает 33 станции Саратовского, Волгоградского и Астраханского регионов. С концертной программой ретро-состав побывает на станциях Волгоград-1, Астрахань-1 и Саратов-1.  
Все образцы военной техники предоставлены Музеем-заповедником «Сталинградская битва». Данный проект осуществляется при поддержке Российского военно-исторического общества.

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