Люксовые иномарки и особняки: судьи арбитражного суда Волгоградской области показали свои владения





Председатель арбитражного суда Виктор Романов заработал в 2018 году почти 3,6 млн рублей. Это на 600 тысяч больше, чем годом ранее, сообщает ИА "Высота 102". Согласно декларации, опубликованной на сайте суда, жилья в собственности у председателя нет. В пользовании у Романова две квартиры, площадь одной из которых – 125 квадратных метров. Супруга председателя арбитража в прошлом году показала нулевой доход, но, тем не менее, обзавелась земельным участком площадью шесть соток и дачным домом. Трое несовершеннолетних детей четы Романовых недвижимости пока не имеют.

3,6 млн рублей в прошлом году заработал и зампредседателя арбитражного суда Иван Ландин. В 2017 году его заработок был ниже примерно на 400 тысяч рублей. Он является владельцем земельного участка размером 14,5 сотки и дома площадью 125 квадратов. У супруги, которая не имеет источников дохода, в собственности две квартиры.

О своих доходах и владениях за 2018 год отчитались 55 судей областного арбитражного суда. В среднем годовой заработок служителя Фемиды – 2,5 – 4 млн рублей. Самый высокий показатель продемонстрировал судья Владимир Самсонов - 5,4 млн рублей. В его собственности - земельный участок площадью 17 соток, три квартиры (самая большая – площадью 118 квадратов) и внедорожник «Land Rover Freelander»

Самым просторным частным домом может похвастаться супруг судьи Таисии Загоруйко. Площадь строения – 300 квадратных метров. А вот, к примеру, судья Лариса Кострова – владелица двух земельных участков общим размером 43 сотки. Также она – хозяйка большого дома (261 квадратный метр) и двух квартир (суммарно – почти 200 кв.м).

Из транспортных средств многие судьи предпочитают дорогие комфортабельные иномарки. Судья Марина Долгова владеет большим и звучным мотоциклом «Yamaha Drag Star 1100». Ее коллега Оксана Калашникова ездит на шведском кроссовере «Volvo ХС 60». Александр Крайнов – счастливый обладатель «Lexus ES200», Ирина Милованова является собственником «Audi A6». Ольга Толмачева передвигается на люксовом компактном кроссовере «BMW X3».



