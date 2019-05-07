Экология

В Волгограде прокуратура не нашла мучителя летучих мышей

Экология 07.05.2019 15:13
575 5
07.05.2019 15:13


Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура завершила проверку дела о краснокнижных летучих мышах, которые якобы пострадали от действий некого гражданина. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник природоохранного прокурора Светлана Чайковская, надзорным ведомством была проверена информация о гибели краснокнижных летучих мышей в Советском районе Волгограда, распространенная в Интернете в марте этого года. Тогда сообщалось, что неизвестным лицом были совершены действия, в результате которых произошла гибель и увечье животных краснокнижного вида – летучих мышей вида "Гигантская Вечерница", обнаруженных в количестве 204 особей. Их нашли в пластиковых пакетах в Советском районе Волгограда.
В ходе проверки было установлено, что данные летучие мыши относятся к виду "Вечерница Рыжая", не занесенному в Красные книги РФ и Волгоградской области. Информация о действиях некого лица, по вине которого произошла гибель и увечье летучих мышей, не нашла своего подтверждения в ходе прокурорской проверки.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Винилон сайдинг. СТОП ЦЕНА 150руб/шт, дл=3,66м 8-8442-95-50-05

"Магазин медтехника" 8-800-5-503-503 Необходима консультация.
Популярное по теме
Волгоградские чиновники отчитались о заполнении Волго-Ахтубинской поймы
07.05.2019 14:07
9121 35
В Волгограде крысы кишат на помойке у нового жилого комплекса (ВИДЕО)
19.04.2019 16:01
10030 10
Сбежавшая от хозяина из Волгоградской области медведица переселилась под Санкт-Петербург
22.04.2019 18:58
6012 2
Экология
07.05.2019 14:07
Экология 07.05.2019 14:07
9121 35 Обсудить

0
Далее
Экология
07.05.2019 10:55
Экология 07.05.2019 10:55
1465 23 Обсудить

0
Далее
Экология
06.05.2019 17:34
Экология 06.05.2019 17:34
1916 2 Обсудить

0
Далее
Экология
06.05.2019 15:24
Экология 06.05.2019 15:24
5339 3 Обсудить

0
Далее
Экология
06.05.2019 11:31
Экология 06.05.2019 11:31
1419 3 Обсудить

0
Далее
Экология
03.05.2019 17:03
Экология 03.05.2019 17:03
10886 0 Обсудить

0
Далее
Экология
03.05.2019 11:04
Экология 03.05.2019 11:04
8394 80 Обсудить

0
Далее
Экология
26.04.2019 17:57
Экология 26.04.2019 17:57
5839 4 Обсудить

0
Далее
Экология
25.04.2019 15:53
Экология 25.04.2019 15:53
3906 21 Обсудить

0
Далее
Экология
24.04.2019 17:56
Экология 24.04.2019 17:56
2250 1 Обсудить

0
Далее
Экология
24.04.2019 15:54
Экология 24.04.2019 15:54
894 1 Обсудить

0
Далее
Экология
24.04.2019 13:30
Экология 24.04.2019 13:30
16349 39 Обсудить

0
Далее
Экология
23.04.2019 11:12
Экология 23.04.2019 11:12
791 0 Обсудить

0
Далее
Экология
22.04.2019 21:48
Экология 22.04.2019 21:48
3410 7 Обсудить

0
Далее
Экология
22.04.2019 18:58
Экология 22.04.2019 18:58
6012 2 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

18:02
Пробный салют на 9 мая в Волгограде сняли на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
17:29
МВД: все сообщения о минировании ТРЦ в Волгограде оказались ложнымиСмотреть фотографии
17:22
В Волгограде полицейские поймали любителя езды по тротуару
17:21
Главный по выборам чиновник Волгоградской области слегка обогатился в 2018 годуСмотреть фотографии
16:57
В Волгограде участников «Бессмертного полка» развезут спецрейсамиСмотреть фотографии
16:51
В Волгограде разбирают фонтан «Искусство»Смотреть фотографии
16:40
Благотворительный Фонд Елены Исинбаевой при поддержке АО «КАУСТИК» построил воркаут-площадку в ЗаканальеСмотреть фотографии
16:22
"Шоппинг отменяется": в Волгограде увеличивается количество эвакуированных ТРЦСмотреть фотографии
15:13
В Волгограде прокуратура не нашла мучителя летучих мышейСмотреть фотографии
14:53
В Волгограде посреди дороги вспыхнул грузовикСмотреть фотографии
14:21
"Второй раз не страшно": в Волгограде эвакуировали крупный бизнес-центрСмотреть фотографии
14:07
Волгоградские чиновники отчитались о заполнении Волго-Ахтубинской поймыСмотреть фотографии
13:49
На вокзале в Волгограде при монтаже лифта погиб директор фирмыСмотреть фотографии
13:34
В центре Волгограда страж порядка ударил головой пьяного нарушителяСмотреть фотографии
13:13
В Волгограде убийца-рецидивист заколол свою возлюбленнуюСмотреть фотографии
12:41
В Волгоградской области под суд пошли саратовские юристы за аферу в особо крупном размереСмотреть фотографии
12:06
Последняя репетиция парада «прогрохотала» в центре Волгограда (фоторепортаж)Смотреть фотографии
11:49
Компания «Сады Придонья» расширила линейку продуктов бренда Nemoloko в формате 250 млСмотреть фотографии
11:49
Из центра Волгограда перед 9 мая вывезут припаркованные машины Смотреть фотографии
11:28
«ХХ век...Перезагрузка»: Волгоградская филармония подготовилась к гиперпрыжкуСмотреть фотографииCмотреть видео
11:11
Эксперты "оправдали" экс-судью на процессе о гибели двух братьев в ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:55
Волгу в Волгограде спасут от неочищенных стоков за 1,3 млрд рублейСмотреть фотографии
10:29
Долговой центр создан в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:51
В Советском и Кировском районах Волгограда займутся берегоукреплением для продления рокадной дороги Смотреть фотографииCмотреть видео
09:25
В Волгоградской области бизнесмену за незаконный заработок на мусоре грозит судСмотреть фотографии
09:18
Волгоградский губернатор пересел на корабльСмотреть фотографии
20:09
«Высота 102»ТВ: Волгоград потрясен страшной трагедией в московском Шереметьево Смотреть фотографииCмотреть видео
18:16
Экс-кандидат на пост главы Волгограда уволился из мэрииСмотреть фотографии
18:08
Житель Волгограда пытался задавить пристава, чтобы сохранить “Mercedes”Смотреть фотографии
17:59
В Волгограде осужденный за аферу экс-депутат попытался досрочно выйти на свободуСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 