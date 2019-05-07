В Волгограде прокуратура не нашла мучителя летучих мышей

Экология 07.05.2019 15:13
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07.05.2019 15:13
Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура завершила проверку дела о краснокнижных летучих мышах, которые якобы пострадали от действий некого гражданина. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник природоохранного прокурора Светлана Чайковская, надзорным ведомством была проверена информация о гибели краснокнижных летучих мышей в Советском районе Волгограда, распространенная в Интернете в марте этого года. Тогда сообщалось, что неизвестным лицом были совершены действия, в результате которых произошла гибель и увечье животных краснокнижного вида – летучих мышей вида "Гигантская Вечерница", обнаруженных в количестве 204 особей. Их нашли в пластиковых пакетах в Советском районе Волгограда.
В ходе проверки было установлено, что данные летучие мыши относятся к виду "Вечерница Рыжая", не занесенному в Красные книги РФ и Волгоградской области. Информация о действиях некого лица, по вине которого произошла гибель и увечье летучих мышей, не нашла своего подтверждения в ходе прокурорской проверки.
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