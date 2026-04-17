Волгоградцам рассказали, сколько будет составлять налог на вклады





УФНС по Волгоградской области напоминает: с 2025 года действует прогрессивная шкала НДФЛ по вкладам. До 2,4 млн рублей годового дохода ставка 13%, свыше — 15%. Нерезиденты платят 15% без лимита.

Налог начисляется на общий процентный доход за вычетом необлагаемой суммы: 1 млн ₽ × максимальная ключевая ставка ЦБ за год (в 2025 году — 21%, то есть 210 тыс. ₽). Процентные доходы исключены из основной базы, вычеты на них не распространяются.

Декларировать ничего не нужно (кроме вкладов в иностранных банках). Налоговая сама пришлёт уведомление со сроком уплаты 1 декабря 2026 года.