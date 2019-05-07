Происшествия

На вокзале в Волгограде при монтаже лифта погиб директор фирмы

Происшествия 07.05.2019 13:49
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07.05.2019 13:49


Мужчина погиб сегодня на железнодорожном вокзале Волгоград-1.  Как сообщила сегодня ИА “Высота 102” помощник руководителя Южного СУТ СК России  Анна Терземан, по предварительным данным, при  монтаже  лифта была нарушена техника безопасности. В результате   директор  ООО “Лифт” получил травму головы,  от которой скончался на месте происшествия. По данному факту проводится проверка.

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