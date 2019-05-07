Расследования

В Волгоградской области бизнесмену за незаконный заработок на мусоре грозит суд

Расследования 07.05.2019 09:25
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07.05.2019 09:25


Директор волгоградской фирмы, который осуществляет деятельность по сбору и утилизации отходов, пойдет под суд за уклонение от уплаты 33,5 миллиона рублей налогов. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина.
По версии следствия, обвиняемый в 2014-2016 годах в связи с увеличением прибыли с целью дальнейшего применения упрощенной системы налогообложения, уклонился от уплаты налогов путем формального распределения прибыли между возглавляемой организацией и иным подконтрольным юридическим лицом.
В результате указанных действий в бюджет не уплачен НДС, налог на прибыль и налог на имущество организации в указанной сумме. Свою вину мужчина не признает.
Оперативное сопровождение расследования уголовного дела осуществлялось сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.
Отмечается, что в рамках расследования уголовного дела арестовано имущество обвиняемого (земельные участки, офисное здание, спецтехника) на сумму более 50 млн рублей.

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