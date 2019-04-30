



Председатель политической партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов 1 мая посетит Волгоград с рабочим визитом. Как сообщил ИА «Высота 102» руководитель реготделения «Справедливой России» Дмитрий Калашников, запланировано участие Сергея Миронова в митинге профсоюзов «За справедливую экономику в интересах человека труда!» на площади Павших борцов. Акция начнется в 10.30, сразу после окончания первомайской демонстрации. Ожидается, что политик выступит с приветственным словом. Кроме того, Сергей Миронов готов встретиться с участниками демонстрации и ответить на вопросы прессы. Как уточнили в реготделении «Справедливой России, встреча с партийным лидером должна состояться по окончании митинга на площади Павших Борцов около традиционно ярко - желтой колонны партии.

Как стало известно ИА «Высота 102», в программу первомайского визита Сергея Миронова в Волгоград также включена встреча с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым, посещение Мамаева кургана и музея-панорамы «Сталинградская битва».



