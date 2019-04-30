В медучреждении Волгоградской области поменяли главврача

Здравоохранение 30.04.2019 09:28
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30.04.2019 09:28
Новым главным врачом Еланской стоматологической поликлиники назначена Елена Васильева, которая работала в должности заведующей терапевтическим отделением. Как сообщили ИА "Высота 102" в облздраве, такое решение принято по предложению экспертного совета по вопросам кадровой политики при региональном комитете здравоохранения. Ранее это медучреждение возглавлял Валерий Мордвинцев.
Елена Васильева, после окончания Волгоградского медицинского учреждения в 2005 году, пришла в Еланскую стоматологическую поликлинику интерном, с 2006 года стала работать стоматологом-терапевтом, с 2017 года была назначена заведующей терапевтическим отделением.
Перед новым руководителем поставлена задача по повышению качества оказываемой медицинской помощи, а так же по улучшению показателей эффективности деятельности медучреждения.
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