Здравоохранение

В медучреждении Волгоградской области поменяли главврача

Здравоохранение 30.04.2019 09:28
2417 3
30.04.2019 09:28


Новым главным врачом Еланской стоматологической поликлиники назначена Елена Васильева, которая работала в должности заведующей терапевтическим отделением. Как сообщили ИА "Высота 102" в облздраве, такое решение принято по предложению экспертного совета по вопросам кадровой политики при региональном комитете здравоохранения. Ранее это медучреждение возглавлял Валерий Мордвинцев.
Елена Васильева, после окончания Волгоградского медицинского учреждения в 2005 году, пришла в Еланскую стоматологическую поликлинику интерном, с 2006 года стала работать стоматологом-терапевтом, с 2017 года была назначена заведующей терапевтическим отделением.
Перед новым руководителем поставлена задача по повышению качества оказываемой медицинской помощи, а так же по улучшению показателей эффективности деятельности медучреждения.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Винилон сайдинг. СТОП ЦЕНА 150руб/шт, дл=3,66м 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
Пожилых жителей Волгоградской области бесплатно довезут до больниц
05.04.2019 10:40
7271 5
В Волгоградской области пострадавших от укусов клещей растет
16.04.2019 09:27
3281 3
У волгоградцев попросят добро на строительство новой детской больницы
19.04.2019 17:11
2389 7
Здравоохранение
29.04.2019 17:55
Здравоохранение 29.04.2019 17:55
2008 6 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
29.04.2019 14:25
Здравоохранение 29.04.2019 14:25
482 2 Обсудить

0
Далее
Реклама
Здравоохранение
23.04.2019 19:56
Здравоохранение 23.04.2019 19:56
5899 0 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
23.04.2019 13:18
Здравоохранение 23.04.2019 13:18
2130 13 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
22.04.2019 14:04
Здравоохранение 22.04.2019 14:04
1270 4 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
19.04.2019 17:11
Здравоохранение 19.04.2019 17:11
2389 7 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
16.04.2019 09:27
Здравоохранение 16.04.2019 09:27
3281 3 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
15.04.2019 15:32
Здравоохранение 15.04.2019 15:32
945 0 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
08.04.2019 10:53
Здравоохранение 08.04.2019 10:53
5817 4 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
07.04.2019 05:33
Здравоохранение 07.04.2019 05:33
2036 0 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
06.04.2019 05:55
Здравоохранение 06.04.2019 05:55
2080 0 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
05.04.2019 18:01
Здравоохранение 05.04.2019 18:01
1730 5 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
05.04.2019 10:40
Здравоохранение 05.04.2019 10:40
7271 5 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
01.04.2019 16:30
Здравоохранение 01.04.2019 16:30
5059 10 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
26.03.2019 10:41
Здравоохранение 26.03.2019 10:41
6660 2 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

11:49
Сбербанк информирует о режиме работы офисов в праздничные дни маяСмотреть фотографии
11:39
В Волжском из-за высоких сбросов ГЭС приостанавливается паромное сообщениеСмотреть фотографии
11:25
В Волгограде Зайчики спасут во время паводкаСмотреть фотографии
11:10
Под дождем и с шариками: в Городище открыли движение по мосту через МечеткуСмотреть фотографии
11:06
Жителю Волгограда вынесли приговор за автоподставы с дорогими иномаркамиСмотреть фотографии
10:40
В Волжском житель Московской области устроил ДТП с пострадавшимиСмотреть фотографии
10:22
В Волгограде репетируют парад в честь 74-ой годовщины Дня Победы (ФОТО)Смотреть фотографии
10:02
В Волгоградской области клещи покусали 99 человекСмотреть фотографии
10:00
В Волгограде благоустройство подбирается к территории возле больницы № 7Смотреть фотографии
09:54
Дополнительный офис «Россельхозбанка» в городе Фролово меняет местонахождениеСмотреть фотографии
09:28
В медучреждении Волгоградской области поменяли главврачаСмотреть фотографии
08:56
Генпрокуратуру просят проверить чиновников, допустивших оптимизацию сельской школы в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:25
В Волгограде от гаражей расчистят еще одну улицуСмотреть фотографии
20:21
«Высота 102»ТВ: В Волгограде жизненно важный переезд на Ельшанке не открывают подозрительно долго Смотреть фотографииCмотреть видео
18:48
В Волгоградской области сельские депутаты самораспустились в знак протеста против оптимизации школыСмотреть фотографии
17:55
Медики не выявили причину вспышки пневмонии в волгоградской школеСмотреть фотографии
17:25
«Карьерный вираж»: глава Росприроднадзора по Волгоградской области увольняется после начала служебной проверки Смотреть фотографии
17:16
"Чтобы не ругали": в Волжском загулявший подросток заявил о ДТПСмотреть фотографии
16:53
В Волгоградской области замглавврача больницы наказали за безответную жалобуСмотреть фотографии
16:44
В Волгограде ученики «Бизнес-гимназии» удивили концертом ко Дню ПобедыСмотреть фотографииCмотреть видео
16:43
"Нас опять обманули!": волгоградцы не дождались открытия переезда на ТулакаСмотреть фотографии
16:30
Жителю Краснодара дали 10 лет за разбой и наезд на полицейского в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:15
"10 тысяч рублей ко Дню победы": в Волгоградской области осталось 1435 ветерановСмотреть фотографии
15:49
Лечение за рубежом стало доступно в Волгограде по страховке от «Ренессанс страхование»Смотреть фотографии
15:27
В Волгограде бармена будут судить за контрабанду амфетамина из ГерманииСмотреть фотографии
15:19
В Волгограде 17-летнюю спортсменку поймали на контрабанде стероидовСмотреть фотографии
15:17
В Волгоград доставят помогающую в материальной нужде чудотворную иконуСмотреть фотографии
15:03
Волгоградцы помогли потеряться трехлетнему мальчикуСмотреть фотографии
14:47
Институт «ВолгоградНИПИморнефть» отмечает 60-летиеСмотреть фотографии
14:25
В Волгоградской области прививки победили столбняк и краснухуСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 