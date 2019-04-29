В Волгограде 17-летнюю спортсменку поймали на контрабанде стероидов





Девушка-подросток была задержана в Волгограде при получении посылки с запрещенными препаратами. Как сообщил сегодня ИА “Высота 102” следователь СО по Краснооктябрьскому району города Волгоград СУ СК России по Волгоградской области Виктор Козлов, девушка, серьезно занимающаяся спортом, решила улучшить свои результаты при помощи стероидного препарата на основе тестостерона. Она заказала ампулы и таблетки с допингом в Белоруссии. А когда она пришла на почту за посылкой, то ее встретили сотрудники правоохранительных органов. Сейчас по данному факту проводится проверка. В случае возбуждения уголовного дела по статье “Контрабанда сильнодействующих веществ” ей может до 7 лет лишения свободы и крупный штраф.



