



Проект приказа об ограничении пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств подготовлен в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ, «сюрприз» любителям природы готовят к 1 мая. Именно с этого времени и до 21 мая жители региона не смогут попасть на любимые места отдыха. В перечень закрытых территорий попадут сотни участков в районных лесничествах. Делается это, как говорится в проекте приказа, «в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах». В лесных массивах установят предупредительные аншлаги, контрольно-пропускные пункты, а дороги перекроют шлагбаумами.

К слову, как показывает опыт последних лет, меры по ограничению пребывания граждан в лесах в Волгоградской области вводятся практически с наступлением тепла, а продлевают их почти до самых холодов.

Фото сайта облкомприроды.