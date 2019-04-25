Экология 25.04.2019 15:53
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25.04.2019 15:53
Проект приказа об ограничении пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств подготовлен в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ, «сюрприз» любителям природы готовят к 1 мая. Именно с этого времени и до 21 мая жители региона не смогут попасть на любимые места отдыха. В перечень закрытых территорий попадут сотни участков в районных лесничествах. Делается это, как говорится в проекте приказа, «в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах». В лесных массивах установят предупредительные аншлаги, контрольно-пропускные пункты, а дороги перекроют шлагбаумами.
К слову, как показывает опыт последних лет, меры по ограничению пребывания граждан в лесах в Волгоградской области вводятся практически с наступлением тепла, а продлевают их почти до самых холодов.
Фото сайта облкомприроды.
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