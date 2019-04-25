Экология

«Въезд закрыт»: жителям Волгоградской области запретят лесные пикники на майские праздники

Экология 25.04.2019 15:53
1751 7
25.04.2019 15:53


Проект приказа об ограничении пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств подготовлен в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ, «сюрприз» любителям природы готовят к 1 мая. Именно с этого времени и до 21 мая жители региона не смогут попасть на любимые места отдыха. В перечень закрытых территорий попадут сотни участков в районных лесничествах. Делается это, как говорится в проекте приказа, «в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах». В лесных массивах установят предупредительные аншлаги, контрольно-пропускные пункты,  а дороги перекроют шлагбаумами. 
К слову, как показывает опыт последних лет, меры по ограничению пребывания граждан в лесах в Волгоградской области вводятся  практически с наступлением тепла, а продлевают их  почти до самых холодов. 
Фото сайта облкомприроды. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Винилон сайдинг. СТОП ЦЕНА 150руб/шт, дл=3,66м 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
В Волгограде крысы кишат на помойке у нового жилого комплекса (ВИДЕО)
19.04.2019 16:01
9805 10
Сбежавшая от хозяина из Волгоградской области медведица переселилась под Санкт-Петербург
22.04.2019 18:58
5869 2
Депутаты Волгоградской облдумы и прокуроры "рассорились" из-за валежника
14.04.2019 12:31
6473 0
Экология
24.04.2019 17:56
Экология 24.04.2019 17:56
2027 1 Обсудить

0
Далее
Экология
24.04.2019 15:54
Экология 24.04.2019 15:54
741 1 Обсудить

0
Далее
Экология
24.04.2019 13:30
Экология 24.04.2019 13:30
15779 39 Обсудить

0
Далее
Экология
23.04.2019 11:12
Экология 23.04.2019 11:12
707 0 Обсудить

0
Далее
Экология
22.04.2019 21:48
Экология 22.04.2019 21:48
3257 7 Обсудить

0
Далее
Экология
22.04.2019 18:58
Экология 22.04.2019 18:58
5869 2 Обсудить

0
Далее
Экология
19.04.2019 16:01
Экология 19.04.2019 16:01
9805 10 Обсудить

0
Далее
Экология
19.04.2019 09:32
Экология 19.04.2019 09:32
4446 6 Обсудить

0
Далее
Экология
17.04.2019 09:06
Экология 17.04.2019 09:06
3446 30 Обсудить

0
Далее
Экология
16.04.2019 13:57
Экология 16.04.2019 13:57
5323 3 Обсудить

0
Далее
Экология
16.04.2019 11:50
Экология 16.04.2019 11:50
2552 1 Обсудить

0
Далее
Экология
15.04.2019 09:26
Экология 15.04.2019 09:26
2842 4 Обсудить

0
Далее
Экология
14.04.2019 12:31
Экология 14.04.2019 12:31
6473 0 Обсудить

0
Далее
Экология
14.04.2019 07:35
Экология 14.04.2019 07:35
1334 0 Обсудить

0
Далее
Экология
13.04.2019 12:24
Экология 13.04.2019 12:24
9672 16 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

18:06
Найди свой двор: опубликован список придомовых территорий в Волгограде, куда придет ремонт
16:58
В Волгограде похититель 11-летней девочки просил его оправдатьСмотреть фотографии
16:40
Волгоградский "Красный Октябрь" проходит пятое банкротство без потерь (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
16:31
В Волгограде сносят многоквартирный самострой: никто не пострадалСмотреть фотографии
16:05
Ранивший волгоградского полицейского грабитель сядет надолгоСмотреть фотографииCмотреть видео
15:53
«Въезд закрыт»: жителям Волгоградской области запретят лесные пикники на майские праздникиСмотреть фотографии
15:36
В Волгограде задержали юных "потрошителей" автомобилейСмотреть фотографии
15:14
В Волгограде на необитаемом острове вспыхнул пожарСмотреть фотографии
14:44
Волгоградский предприниматель отказался от денежных претензий к «Единой России»Смотреть фотографии
13:58
В Волгограде и Москве задержали группу торговцев черной икройСмотреть фотографии
13:41
«Мы нашли таланты»: в Волгограде юные музыканты вывели на сцену оркестрыСмотреть фотографииCмотреть видео
13:03
В Волгограде экс-сотрудники МВД и ФСИН "развели" арестанта СИЗО на 300 тысяч рублей и остались на свободеСмотреть фотографии
12:29
В Волгограде приставы списали у пенсионера 150 тысяч рублей за несуществующий долгСмотреть фотографии
11:36
В Волгограде не дали уйти домой подозреваемому в убийстве и сожжении трупаСмотреть фотографии
10:57
Губернатор Волгоградской области: у «Красного Октября» будет новый собственникСмотреть фотографии
10:37
На территории волгоградской больницы потушили пожар на крыше пристройкиСмотреть фотографии
10:09
В Волгограде около Мамаева Кургана военная техника из Владикавказа снесла световую опоруСмотреть фотографии
10:05
В Волгограде эвакуируют "больничный комплекс" (ФОТО)Смотреть фотографии
08:41
Три человека погибли в огне в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:23
В сквере у волгоградского завода «Красный Октябрь» разобьют французский парк Смотреть фотографии
21:38
Молодой парень чудом выжил в ДТП в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:38
В Волгограде мотоциклист на большой скорости врезался в фуру и погибСмотреть фотографии
20:05
«Высота 102»ТВ: Волго-Ахтубинская пойма может снова оказаться во власти засухи Смотреть фотографииCмотреть видео
19:17
Волгоградский “Ротор” сыграл вничью с “Краснодаром-2”Смотреть фотографии
17:56
В Волгоградской области освободят от ила приток КубыСмотреть фотографии
17:32
В частном секторе Дзержинского района Волгограда впервые появился светофорСмотреть фотографии
16:20
В Волгограде в Год театра назвали победителей «Золотой указки»Смотреть фотографии
15:25
"Так рано не умирают": в Волгограде ушел из жизни олимпийский чемпион Смотреть фотографии
14:58
МегаФон – лидер по числу базовых станций в РоссииСмотреть фотографии
14:57
Волгоградец отсудил у гимназии 60 тысяч рублей за травму дочери
Реклама
Реклама
 