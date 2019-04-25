



Оставить в СИЗО жителя Кировского района Владимира Базанова, подозреваемого в убийстве, решил сегодня Волгоградский областной суд. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

По данным следствия, в феврале прошлого года 27-летний Базанов и его знакомая в пьяном угаре забили насмерть пенсионерку. 68-летняя женщина жила вместе с подругой Базанова и помогала ей ухаживать за ребенком. Они били женщину деревянной табуреткой. Когда жертва потеряла сознание, ее перенесли в спальню, но вскоре пожилая женщина умерла. Увидев, что произошло, сообщники решили избавиться от тела. Базанов отвез труп в овраг в Кировском районе, затем облил его бензином и поджег.

Обгоревшие останки обнаружили уже в феврале этого года. Вскоре правоохранители задержали подозреваемых. 15 февраля Базанова арестовали. В начале апреля Центральный районный суд продлил срок содержания под стражей до 13 июня. Мужчина обжаловал такое решение - он настаивал на том, чтобы его перевели под домашний арест.