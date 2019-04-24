Волгоградский “Ротор” сыграл вничью с “Краснодаром-2”

Спорт 24.04.2019 19:17
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24.04.2019 19:17
Ничьей со счетом 0:0 завершилась для “Ротора” его выездная встреча с “Краснодаром- 2”, сообщает ИА “Высота 102”. Матч 33 тура ФНЛ Олимп Первенства России по футболу прошел в Краснодаре на стадионе "Академии ФК "Краснодар".
В первом тайме хозяева поля больше владели мячом, и игра зачастую шла на половине поля “Ротора”. Однако открыть счет и вырваться вперед кубанцам не удалось. Что касается ударов, в том числе угловых, команды были практически на равных. На перерыв футболисты ушли со счетом 0:0.
Переломить игровую ситуацию во втором временном отрезке не смогли ни гости, ни хозяева поля.
Предупреждения сегодня получили по двое футболистов “Ротора” и “Краснодара-2”. Так, на 80 минуте “желтую карточку” арбитр показал волгоградскому защитнику Илье Ионову, а через три минуты такое же предупреждение судья сделал полузащитнику “Ротора” Артему Попову. Из команды хозяев “горчичники” получили защитник Иван Таранов (на 14-й минуте) и его коллега Евгений Назаров (на 83-й минуте).
Отметим, что после сегодняшней игры “Ротор” занимает 9-ю строчку турнирной таблицы, а “Краснодар-2” расположился на 11-й позиции. Однако их положение во многом зависит от результатов выступлений других команд.
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