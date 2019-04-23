Борьба с коррупцией

У осужденных по делу “Beauty Time” экс-следователя и адвоката из Волгограда не будет "Beauty Life”

Борьба с коррупцией 23.04.2019 17:26
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23.04.2019 17:26


Осужденные за покушение на мошенничество и посредничество в получении взятки бывший следователь ГСУ регионального главка МВД Анатолий Сорокин и адвокат Юнона Уськова  обжаловали свой приговор. Как передает корреспондент ИА “Высота 102”, Волгоградский областной суд  смягчил решение суда первой инстанции, отменив приговор в части посредничества в получении взятки. 
Информагентству стали известны некоторые детали этого дела. Весной 2018 года  Сорокин и Уськова решили выманить крупную сумму денег у сотрудницы скандально известной косметологической фирмы  “Beauty Time”. В это время   ряд руководителей компании стал фигурантами уголовного дела о мошенничестве и были арестованы. В полицию с заявлениями обратились волгоградцы, которые  заявили о том, что сотрудники фирмы обманом убеждали их соглашаться на дорогостоящие процедуры, а для их оплаты навязывали клиентам долговую кабалу.  
Связавшись с девушкой-администратором “Beauty Time”, Уськова “по секрету” сообщила, что вскоре и она может стать одной из подозреваемых. Правда, адвокат тут же "успокоила", мол,  готова помочь девушке, но ее гонорар составит от 50 до 200 тысяч рублей. Также она предложила через следователя  окончательно “решить вопрос” об уголовном деле, тогда сотрудница фирмы фигурировала бы в нем только в качестве свидетельницы.   Однако  цена  такого благоприятного исхода  составила 1 миллион рублей. Позже, когда девушка лежала в больнице, с ней встретился Сорокин. Он также уговаривал ее заключить договор с адвокатом Уськовой и послушать ее совета, как можно “замять” уголовное дело.
Обо всем случившемся волгоградка сообщила в УСБ регионального главка МВД. Была проведена операция по изобличению злоумышленников. Стражи порядка зафиксировали передачу 1 миллиона и 50 тысяч рублей. После этого подельники были задержаны. Расследованием  уголовного дела занимались сотрудники СУ СК России по Волгоградской области.
В конце января информагентство сообщало, со ссылкой на старшего помощника прокурора Волгоградской области Оксану Черединину, что Центральный районный суд Волгограда приговорил экс-следователя к 6 годам колонии общего режима и штрафу  в 3 миллиона рублей, а также лишил его на 2 года  права занимать должности на государственной службе. Уськова получила 4 года и 4 месяца  колонии, а также штраф в размере 2 миллиона с четвертью. 46-летнюю женщину-адвоката Волжской государственной коллегии адвокатов №1  признали виновной в посредничестве во взяточничестве и покушении на мошенничество в особо крупном размере. Подельники  признали свою вину только в покушении на мошенничество.
Сегодня Волгоградский облсуд изменил приговор и назначил Анатолию Сорокину 5 лет  11 месяцев  лишения свободы, оставив штраф в размере 3 миллионов рублей. Юноне Уськовой придется провести в колонии 3 года 6 месяцев, облсуд отменил назначенный ей районным судом штраф в размере 2 миллионов 250 тысяч рублей. 


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