249 украинских БПЛА миновали Волгоградскую область

Силы ПВО уничтожили минувшей ночью 249 украинских БПЛА самолетного типа над 15 регионами России. Волгоградской области в этом списке нет, несмотря на действующую ночью угрозу налетов.

По данным Минобороны РФ, атаки над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Орловской, Тульской, Калужской, Ростовской, Рязанской, Владимирской, Астраханской, Тверской, Ярославской, Костромской областей, Республики Крым и над акваторией Азовского моря были отражены в период с 20:00 мск 13 июня до 07:00 мск 14 июня.

В Волгоградской области, напомним, беспилотная опасность действовала 7 часов.