Расследования

В Волгограде за аферы с фиктивными ДТП осудили экс-полицейского и его сообщника

Расследования 22.04.2019 15:52
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22.04.2019 15:52


Бывший сотрудник ГИБДД Сергей Михалев и его сообщник Денис Нидзиев сегодня признаны виновными в мошенничестве в сфере страхования. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, приговором Центрального райсуда Нидзиееву назначено 6 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 120 тысяч рублей. Михалев приговорен к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Также он лишен права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, в течение 1 года 6 месяцев.
Отметим, что Нидзиев и Михалев были участниками организованной группы в которую входили семь человек. Трое уже осуждены к различным срокам - это Максим Злобин, Михаил Фисенко, Исмаил Умаров. Уголовное дело в отношении одного из сообщников находится на стадии судебного рассмотрения, уголовное дело в отношении последнего фигуранта – на стадии расследования.
По данным следствия, с февраля по сентябрь 2017 года Нидзиев в составе организованной преступной группы инсценировал несколько дорожно-транспортных происшествий на территории Волгограда. В дальнейшем Михалев, являясь сотрудником ГИБДД, по просьбе сообщников составлял фиктивные справки и административные протоколы о якобы произошедших дорожно-транспортных происшествиях. Нидзиев предоставлял заведомо подложные документы в Центральный и Дзержинский районные суды Волгограда с целью получения дополнительных страховых выплат.  На основании фиктивных документов участники организованной группы получили страховые выплаты в общей сумме свыше 1, 6 миллиона рублей. Также во время обыска у Нидзиева был обнаружен и изъят револьвер марки "Кольт" 1851 года выпуска.
Вину в инкриминируемых деяниях Михалев и Нидзиев полностью признали.
Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УФСБ и ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по области. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.

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