В Волгоградской области на строительно ФАПов в селах выделено 50 млн рублей

Здравоохранение 22.04.2019 14:04
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22.04.2019 14:04
В Волгоградской области ищут подрядчиков для строительства семи фельдшерско-акушерских пунктов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, на эти цели выделено 50 млн рублей. Новые медицинские учреждения должны появиться в селах Перещепное Котовского района, Коростино Котовского района, поселке Мирный Новониколаевского района, Тетеревятке и Бутырке Жирновского района, хуторе Михайловка Киквидзенского района, Ежовке Киквидзенского района.
ФАПы будут представлять собой одноэтажные здания из быстровозводимых модульных конструкции. Всего в ближайшие два года в регионе должны появиться около 100 таких объектов. Напомним, в ходе озвучивания своего послания Федеральному собранию в феврале 2019 года президент России Владимир Путин заявил о том, что до конца 2020 года медицинская помощь должна стать доступной во всех без исключения населённых пунктах России. За 2019–2020 годы, по словам главы государства, должно быть построено и модернизировано ещё 1590 врачебных амбулаторий и фельдшерских пунктов.
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