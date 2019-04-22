Здравоохранение

В Волгоградской области на строительно ФАПов в селах выделено 50 млн рублей

Здравоохранение 22.04.2019 14:04
485 3
22.04.2019 14:04


В Волгоградской области ищут подрядчиков для строительства семи фельдшерско-акушерских пунктов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, на эти цели выделено 50 млн рублей. Новые медицинские учреждения должны появиться в селах Перещепное Котовского района, Коростино Котовского района, поселке Мирный Новониколаевского района, Тетеревятке и Бутырке Жирновского района, хуторе Михайловка Киквидзенского района, Ежовке Киквидзенского района.
ФАПы будут представлять собой одноэтажные здания из быстровозводимых модульных конструкции.  Всего в ближайшие два года в регионе должны появиться около 100 таких объектов. Напомним, в ходе озвучивания своего послания Федеральному собранию в феврале 2019 года президент России Владимир Путин заявил о том, что до конца 2020 года медицинская помощь должна стать доступной во всех без исключения населённых пунктах России. За 2019–2020 годы, по словам главы государства, должно быть построено и модернизировано ещё 1590 врачебных амбулаторий и фельдшерских пунктов.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
Пожилых жителей Волгоградской области бесплатно довезут до больниц
05.04.2019 10:40
7192 5
В Волгоградской области пострадавших от укусов клещей растет
16.04.2019 09:27
3208 3
У волгоградцев попросят добро на строительство новой детской больницы
19.04.2019 17:11
2237 7
Здравоохранение
19.04.2019 17:11
Здравоохранение 19.04.2019 17:11
2237 7 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
16.04.2019 09:27
Здравоохранение 16.04.2019 09:27
3208 3 Обсудить

0
Далее
Реклама
Здравоохранение
15.04.2019 15:32
Здравоохранение 15.04.2019 15:32
871 0 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
08.04.2019 10:53
Здравоохранение 08.04.2019 10:53
5778 4 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
07.04.2019 05:33
Здравоохранение 07.04.2019 05:33
1994 0 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
06.04.2019 05:55
Здравоохранение 06.04.2019 05:55
1999 0 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
05.04.2019 18:01
Здравоохранение 05.04.2019 18:01
1674 5 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
05.04.2019 10:40
Здравоохранение 05.04.2019 10:40
7192 5 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
01.04.2019 16:30
Здравоохранение 01.04.2019 16:30
5027 10 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
26.03.2019 10:41
Здравоохранение 26.03.2019 10:41
6627 2 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
25.03.2019 14:58
Здравоохранение 25.03.2019 14:58
1229 0 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
25.03.2019 09:12
Здравоохранение 25.03.2019 09:12
2239 1 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
14.03.2019 11:01
Здравоохранение 14.03.2019 11:01
12602 10 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
14.03.2019 10:32
Здравоохранение 14.03.2019 10:32
9263 8 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
14.03.2019 09:04
Здравоохранение 14.03.2019 09:04
6937 10 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

17:34
В Волгограде отправили в колонию вора-"газовика” из КалмыкииСмотреть фотографии
16:56
В Волгограде у железнодорожных путей нашли тело подросткаСмотреть фотографии
16:42
Сбербанк запустил акцию со сниженной ставкой по ипотеке на строительство жилого домаСмотреть фотографии
15:52
В Волгограде за аферы с фиктивными ДТП осудили экс-полицейского и его сообщникаСмотреть фотографии
15:52
"Раскаиваюсь и прошу прощения": в Волгограде суд арестовал студента за погром у Мамаева кургана (ВИДЕО) Смотреть фотографииCмотреть видео
14:34
«Вы – будущее этого предприятия»: компания «ЕвроХим» создает условия для развития талантов детей и молодежиСмотреть фотографии
14:33
Волгоградские коммунисты поздравили Ильича с днем рожденияСмотреть фотографии
14:04
В Волгоградской области на строительно ФАПов в селах выделено 50 млн рублейСмотреть фотографии
13:45
Брал «откаты» с премий: в Волгограде высокопоставленного офицера осудили за коррупцию в батальонеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:54
В Волгограде двое автомойщиков угнали и разбили таксиСмотреть фотографии
12:18
В Волгограде пенсионерка отдала мошенникам четверть миллиона за сынаСмотреть фотографии
12:15
Погром в парке у Мамаева Кургана в Волгограде устроил загулявший студент Смотреть фотографии
11:15
В Волжском стали жить ярчеСмотреть фотографии
10:47
В девятиэтажке в Волгограде лифт вышел из строя из-за пожараСмотреть фотографии
10:27
В Волгограде "Lexus" столкнулся с маршруткой, пострадал пассажирСмотреть фотографии
10:09
Бюджет Волгоградской области «влетел» на 1,5 миллиона рублей на хуторской дорогеСмотреть фотографии
08:50
Спикеру Волгоградской гордумы накануне Дня Победы посоветовали заглянуть в учебники истории Смотреть фотографии
08:10
В Волгограде цена на капусту стала «экзотической»Смотреть фотографии
20:22
«Десять лет мучений»: жителей нового микрорайона в Волгограде отрезали от цивилизации равнодушием и бездорожьем Смотреть фотографииCмотреть видео
17:45
Жителям Волгоградской области перед отпуском напомнили о налогахСмотреть фотографии
17:02
В Волгоградской области обиженная экс-чиновница пригрозила Гаагой за свое увольнениеСмотреть фотографии
13:31
Водителей маршруток наказали рублем за блокировку проспекта Ленина в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
13:08
На трассе «Москва-Волгоград» в лобовом столкновении фуры и легковушки погибли два человекаСмотреть фотографии
10:45
Подозреваемый в причастности к убийству бизнесмена в Волгограде требует с Минфина РФ 2500 евроСмотреть фотографии
10:36
В Волгограде снова случилось ДТП с маршруткой, пассажир в больницеСмотреть фотографии
09:23
Сыновья беглого экс-депутата Госдумы от Волгоградской области пошли по судамСмотреть фотографии
19:32
В центре Волгограда фитнес-тренировка под открытым небом собрала сотни людейСмотреть фотографииCмотреть видео
18:25
В Волгограде столкнулись два грузовика и кроссовер, пострадали детиСмотреть фотографии
16:22
В Волгоградской области закрыли 8 сайтов с рекламой онлайн-казиноСмотреть фотографии
15:52
Волгоградский "Ротор" всухую проиграл "Армавиру" - 0:1Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 