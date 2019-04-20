В Волгоградской области мусорный регоператор задолжал почти 40 млн рублей своим партнерам

Экономика 20.04.2019 10:41
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20.04.2019 10:41
38 млн 977 тысяч рублей составляет задолженность ООО «Управление отходами – Волгоград» перед компаниями-перевозчиками ТКО. Такой объем неплатежей сложился по состоянию на 15 апреля текущего года. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные комитета ЖКХ и ТЭК Волгоградской области. Финансовые сложности компании, в частности, обсуждались на закрытом совещании, которое прошло 18 апреля в областной думе. Участие в обсуждении принимали парламентарии, руководители профильных ведомств администраций региона, Волгограда, Волжского, врио директора «Управления отходами – Волгоград», а также вице-губернатор Валентина Гречина, курирующая жилищно-коммунальную сферу. Регоператору посоветовали взять банковские кредиты для исправления ситуации.
Согласно данным пресс-службы «Управления отходами - Волгоград», собираемость платежей за вывоз отходов с населения Волгоградской области составляет 65%. В среднем по России, как передают федеральные СМИ, этот показатель равен 50%. Проблемы с деньгами у регоператора возникли, в частности, из-за проваленной работы по вывозу мусора в январе. Напомним, компания заступила в полномочия с начала 2019 года. Первые две недели нового года жилые двор Волгограда утопали в отходах, которые не вывозились. По этой причине регоператор был вынужден выставить гражданам нулевые счета.
Впервые проблему наличия серьезной кредиторской задолженности у мусорного регоператора подняли 8 апреля на заседании Волгоградской облдумы. Депутат Николай Свиридов заявил, что в Михайловке компания должна своим контрагентам 10 млн рублей, во Фролово - 4 млн, в Серафимовиче - 5 млн. Наталья Лисименко, заместитель руководителя аппарата губернатора, добавила, что у губернатора Волгоградской области по этому поводу недавно состоялся жесткий разговор с учредителями ООО «Управление отходами – Волгоград».
Также напомним, как ранее сообщало информагентство, на 1 апреля 2019 года региональный оператор по обращению с ТКО организовал работу по вывозу мусора только в половине населенных пунктов Волгоградской области. В качестве одной из причин низкого охвата территорий компания называет бездорожье. В отдаленные села спецтехника организации проехать не может. Однако эту проблему компания обещает постепенно решить.
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