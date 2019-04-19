Экономика 19.04.2019 17:07
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19.04.2019 17:07
Студенты Волгоградского политехнического колледжа имени В.И. Вернадского и Волгоградского технического университета посетили сегодня промплощадку «КАУСТИКа» в дни проведения всероссийской акции «Неделя без турникетов». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе, предприятие участвует в этой важной акции четвертый год подряд.
Студенты профильного колледжа имени В.И. Вернадского, как и в прошлые годы, стали первыми участниками «Недели без турникетов» на промплощадке «КАУСТИКа». Лучшие специалисты цеха по производству полихлорвиниловой смолы (ПВХ) Сергей Голубев и Александр Демидов провели экскурсию для учащихся 3-го курса, обучающихся по специальности «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования», подробно ознакомив ребят с оборудованием, процессом фасовки продукта и технологией производства ПВХ.
Старшекурсники технического университета (ВолгГТУ) приехали с ознакомительной экскурсией на «НикоМаг» в цех по производству гидроксида и оксида магния. Эти продукты являются одними из самых востребованных на мировом рынке. Ребята учатся на химико-технологическом факультете и для них, будущих инженеров, это уникальная возможность увидеть, как работает одна из крупнейших промышленных площадок в ЮФО. Среди них есть те, кто уже изъявил желание по окончании вуза трудоустроиться на «КАУСТИК». Свой выбор ребята аргументировали тем, что «это крупная развивающая компания, где используются современные технологии и работают высококвалифицированные кадры». Немаловажна для выпускников и полувековая история волгоградского завода, и масштабы его производств.
Стоит отметить, что Волгоградский технический университет с самого начала работы «КАУСТИКа» стал одним из первых социальных партнёров завода и кузницей инженерных кадров для предприятия. С весны 2017 года на промплощадке открыта базовая кафедра ВолгГТУ «Технология органического и нефтехимического синтеза». Главное направление ее деятельности связано именно с адресной подготовкой специалистов по программам предприятий группы «НИКОХИМ» с целью их дальнейшего трудоустройства.
Добавим, что за годы деятельности «КАУСТИКа» больше двух тысяч выпускников политехнического колледжа и техуниверситета, студенты которых ежегодно посещают промплощадку «КАУСТИКа» в дни проведения всероссийской акции «Неделя без турникетов», прошли через отдел кадров градообразующего предприятия.
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