Экология

В Волгограде крысы кишат на помойке у нового жилого комплекса (ВИДЕО)

Экология 19.04.2019 16:01
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19.04.2019 16:01




Расплодившиеся крысы прекрасно чувствуют себя на несанкционированной свалке совсем рядом с жилыми домами ЖК "Мишино" в Краснооктябрьском районе Волгограда, сообщает ИА "Высота 102". Как рассказали информагентству жители, в нескольких шагах от помойки с разлагающимся мусором находится детская площадка. Также неподалеку расположен частный сектор. Крысы прямо среди бела дня десятками выходят подкормиться объедками. Жуткую картину крысиного пиршества жители запечатлели на видео (автор - Наталья Котова).

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