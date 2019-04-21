«Десять лет мучений»: жителей нового микрорайона в Волгограде отрезали от цивилизации равнодушием и бездорожьем
Аналитика 21.04.2019 20:22
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21.04.2019 20:22
Обитатели многоэтажек на улице Морозова в Дзержинском районе Волгограда ведут печальный отсчет жизни без дороги. Как рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы, покупали они квартиры в новом перспективном микрорайоне, даже не подозревая, что временное отсутствие связи с внешним миром станет явлением постоянным. Почему чиновники забыли про горожан, где в Волгограде есть еще дороги, за которые не хочется платить налоги, какие трассы города ждет долгожданный ремонт, а на каких дорожные рабочие пока не появятся – смотрите в видеорепортаже ИА «Высота 102».
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