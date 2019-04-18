Волгоградские прокуроры добились в суде Подмосковья возврата многомиллионного долга

Главное
Расследования 18.04.2019 17:08
1095 7
18.04.2019 17:08
Люберецкий городской суд Московской области взыскал со столичного коммерсанта крупный долг по налогам. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, иск на 16,4 миллиона рублей подала прокуратура Дзержинского района Волгограда. Фирма бизнесмена зарегистрирована в Москве, но работала в том числе и в Волгограде.
В сентябре 2017 года Дзержинский районный суд суд оштрафовал бизнесмена за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Выяснилось, что в 2015-2016 годах он включал в декларации данные о якобы проведенной поставке комплектующих. Материалы предназначались для производства оборудования для нефтяной промышленности.
Реклама
Популярное по теме
29.03.2019 13:31
21349 14
26.03.2019 17:27
15321 13
05.04.2019 14:58
13652 16
В Волгограде угонщик получил 8 месяцев колонии за пьяную езду18.04.2019 16:52
Расследования 18.04.2019 16:52
256 2 Обсудить
Детский врач из Волгограда проведет 10 лет в тюрьме за обмен наркотиками18.04.2019 16:13
Расследования 18.04.2019 16:13
2061 5 Обсудить
Военкомат лишил жителя Волгоградской области пенсии после войны в ДНР18.04.2019 15:22
Расследования 18.04.2019 15:22
8350 16 Обсудить
В Волгоградской области полицейские задержали пиромана-мстителя18.04.2019 11:40
Расследования 18.04.2019 11:40
1109 5 Обсудить
Волгоградский облсуд увеличил компенсацию за гибель человека в ДТП18.04.2019 09:11
Расследования 18.04.2019 09:11
5796 4 Обсудить
Под Волгоградом ищут пропавшего байкера с короткой рукой17.04.2019 21:16
Расследования 17.04.2019 21:16
4458 1 Обсудить
В суде Волгограда гадалка вернула деньги «с порчей»17.04.2019 20:11
Расследования 17.04.2019 20:11
1398 1 Обсудить
В Волжском вынесли приговор участнику драки из-за громкой музыки17.04.2019 16:49
Расследования 17.04.2019 16:49
1365 7 Обсудить
В Волгограде трио "автоподставщиков" выслушало окончательный приговор17.04.2019 16:06
Расследования 17.04.2019 16:06
4348 1 Обсудить
Волгоградец попался на третьей попытке купить спиртное на фальшивую купюру17.04.2019 12:46
Расследования 17.04.2019 12:46
1097 4 Обсудить
В Волгограде водителю грозит 7 лет тюрьмы за смертельный маневр на дороге17.04.2019 11:33
Расследования 17.04.2019 11:33
1355 1 Обсудить
В Волгограде разорившего завод директора оставили за решеткой на время суда16.04.2019 16:29
Расследования 16.04.2019 16:29
4322 12 Обсудить
Рецидивиста отправили в тюрьму за нападение на офис микрозаймов в Волгоградской области16.04.2019 12:59
Расследования 16.04.2019 12:59
920 3 Обсудить
В Волгограде за аферу с автоподставами осудили бывшего сотрудника ГИБДД15.04.2019 17:12
Расследования 15.04.2019 17:12
4252 2 Обсудить
В Волгограде оставили в СИЗО обвиняемого в убийстве "преемника" авторитета Кадина (ВИДЕО)15.04.2019 17:00
Расследования 15.04.2019 17:00
13372 10 Обсудить
Реклама