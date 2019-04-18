Волгоградские прокуроры добились в суде Подмосковья возврата многомиллионного долга





Люберецкий городской суд Московской области взыскал со столичного коммерсанта крупный долг по налогам. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, иск на 16,4 миллиона рублей подала прокуратура Дзержинского района Волгограда. Фирма бизнесмена зарегистрирована в Москве, но работала в том числе и в Волгограде.

В сентябре 2017 года Дзержинский районный суд суд оштрафовал бизнесмена за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Выяснилось, что в 2015-2016 годах он включал в декларации данные о якобы проведенной поставке комплектующих. Материалы предназначались для производства оборудования для нефтяной промышленности.



