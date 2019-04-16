







Любопытные фамилии появляются среди новых участников предварительного голосования «Единой России». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе реготделения партии, сегодня успешно регистрацию прошел вице-губернатор Волгоградской области Владимир Шкарин, который намерен идти на выборы по списку партии. В ходе предвыборной кампании он будет работать в тандеме с Сергеем Горняковым в Урюпинском избирательном округе №1.

Накануне статус участника праймериз получил зампредседателя Волгоградской гордумы Андрей Гимбатов, который готов штурмовать округ №17 Советского района в любом качестве – и как списочник, и как одномандатник. По этому же району заявлен действующий депутат облдумы Руслан Шарифов.













Получить путевку в новый созыв областной думы желают и проигравшие последние выборы в Волгоградскую гордуму экс-депутаты. Это сын действующего парламентария Дмитрий Федюшкин и бывший член «Справедливой России» Ирина Карева. В сентябре 2018 года им не удалось завоевать симпатии нужного количества избирателей для получения мандата.

Примечательно, что Карева выбрала для себя Красноармейскую территориальную группу №19. От этого южного района она прежде не избиралась. Федюшкину также досталась «чужбина» – Дзержинский одномандатный округ №14. По этому району свою кандидатуру выставил и городской "слуга народа" Андрей Таев.

Олимпийский чемпион Алексей Петров и городской нардеп Иван Никитин, похоже, совершили «фальстарт». Свои кандидатуры по округу №15 Дзержинского района они сняли. От этой территории в паре (списочник/одномандатник) баллотироваться намерены политические «тяжеловесы» - глава Волгограда Виталий Лихачев и зампредседателя облдумы Ирина Соловьева. Эту же локацию выбрал законодатель Николай Лукьяненко.













Прием документов на участие в праймериз «ЕР» продлится до 30 апреля. Самое предварительное голосование пройдет 26 мая. Победители станут кандидатами в депутаты областной думы от партии власти. Выборы состоятся 8 сентября.



