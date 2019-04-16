Выборы 16.04.2019 19:19
7038 0
16.04.2019 19:19
Любопытные фамилии появляются среди новых участников предварительного голосования «Единой России». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе реготделения партии, сегодня успешно регистрацию прошел вице-губернатор Волгоградской области Владимир Шкарин, который намерен идти на выборы по списку партии. В ходе предвыборной кампании он будет работать в тандеме с Сергеем Горняковым в Урюпинском избирательном округе №1.
Накануне статус участника праймериз получил зампредседателя Волгоградской гордумы Андрей Гимбатов, который готов штурмовать округ №17 Советского района в любом качестве – и как списочник, и как одномандатник. По этому же району заявлен действующий депутат облдумы Руслан Шарифов.
Получить путевку в новый созыв областной думы желают и проигравшие последние выборы в Волгоградскую гордуму экс-депутаты. Это сын действующего парламентария Дмитрий Федюшкин и бывший член «Справедливой России» Ирина Карева. В сентябре 2018 года им не удалось завоевать симпатии нужного количества избирателей для получения мандата.
Примечательно, что Карева выбрала для себя Красноармейскую территориальную группу №19. От этого южного района она прежде не избиралась. Федюшкину также досталась «чужбина» – Дзержинский одномандатный округ №14. По этому району свою кандидатуру выставил и городской "слуга народа" Андрей Таев.
Олимпийский чемпион Алексей Петров и городской нардеп Иван Никитин, похоже, совершили «фальстарт». Свои кандидатуры по округу №15 Дзержинского района они сняли. От этой территории в паре (списочник/одномандатник) баллотироваться намерены политические «тяжеловесы» - глава Волгограда Виталий Лихачев и зампредседателя облдумы Ирина Соловьева. Эту же локацию выбрал законодатель Николай Лукьяненко.
Прием документов на участие в праймериз «ЕР» продлится до 30 апреля. Самое предварительное голосование пройдет 26 мая. Победители станут кандидатами в депутаты областной думы от партии власти. Выборы состоятся 8 сентября.
Реклама
Популярное по теме
15.04.2019 16:29
12560 25
16.04.2019 17:07
5661 7
16.04.2019 19:19
7039 0
Главный единоросс Волгоградской области и глава города-героя записались на праймериз16.04.2019 17:07
Глава Волгограда Виталий Лихачев станет «паровозом» единороссов на выборах в облдуму15.04.2019 16:29
Председатель Волгоградской облдумы не хочет расставаться с мандатом12.04.2019 17:03
Закон о схеме одномандатных округов Волгоградской облдумы ожидает коррективы04.03.2019 13:53
В Волгоградской области общественникам хотят разрешить «подсматривать» за волеизъявлением народа19.12.2018 08:54
У единороссов "болит голова" о новом спикере Волгоградской гордумы10.09.2018 17:55
Мандаты депутатов гордумы Волгограда скоро обретут хозяев10.09.2018 12:06
Старожил Волгоградской гордумы Ирина Карева может закончить депутатскую карьеру10.09.2018 11:36
В Волжской гордуме появились депутатские династии10.09.2018 09:13
«Единая Россия» победила на выборах депутатов в трех городах Волгоградской области10.09.2018 08:19
В Волгограде партия власти проиграла только в одном избирательном округе10.09.2018 07:28
В Волгограде названы партии-лидеры голосования на выборах в гордуму10.09.2018 06:52
В Волгограде к 18.00 на участки пришли 18,35% избирателей09.09.2018 19:26
Избирком Волгоградской области подсчитал явку на выборы к 15.0009.09.2018 16:34
Утомленные солнцем: с выборами в Волгограде что-то пошло не так09.09.2018 15:03
Реклама