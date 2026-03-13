В ГД предложили освободить учителей от проверки тетрадей





Депутат Госдумы Игорь Антропенко предложил освободить учителей от проверки домашнего задания в школах. Как заявил депутат в беседе с РИА Новости, оценивать знание школьников необходимо только за работу на уроках и на основе контрольных.

- Насколько оценка за домашнее задание отражает объективные показатели знаний ученика? Может, уже стоит оценивать ответы на уроках или за контрольные и самостоятельные работы, которые проводились в классе, а домашнее задание оставить как способ лишний раз закрепить тему и подготовиться к ответу на уроке? - предложил Антропенко.

По мнению депутата Госдумы, инициатива позволит снять нагрузку с учителей и родителей.

- Детям приходится выполнять домашнее задание, которое зачастую делают родители, а учителям эти задания проверять. Так насколько объективны показатели оценки его выполнения, если ученик не сам его делал? Получается, что здесь мы оцениваем, насколько родитель «Пети» менее загружен на работе, чем родитель «Лены», что готов делать с ним домашнее задание, - считает парламентарий.

Вместе с тем в социальных сетях россияне задаются встречным вопросом: насколько будет разумным оценивать знания учеников по контрольным работам, если отпадет возможность отслеживать успеваемость при выполнении домашних?

– У нас в Волгограде уже практикуют это предложение депутата. Домашние работы по математике не проверяют вообще. Понимает мой ребенок пройденную тему или нет, я не знаю. То, что сын не усвоил материал, становится понятным лишь тогда, когда он приносит очередную двойку с контрольной. Получается, что, освобождая себя от проверки тетрадей, учитель пускает на самотек ситуацию, успеваемость детей падает, а более-менее хорошо ситуация выглядишь лишь у тех детей, с которыми родители могут разбирать буквально каждый пример на пальцах. Но не у всех есть такая возможность. Была бы проверка тетрадей и выполнение работ над ошибками, было бы легче исправлять ситуацию. Да и лишняя пятерка в дневнике за домашнюю работу еще никому не повредила, – написала волгоградка в социальных сетях, чем ребенок обучается в одном из престижных лицеев Волгограда.

